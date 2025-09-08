MLB》鄧愷威本季22.2局狂飆28K 美媒撰文分析：巨人輪值仍需要他！

鄧愷威。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人的旅美好手鄧愷威，今日面對紅雀先發4局失掉4分吞下敗投，不過《NBC Sports》灣區記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）撰文表示，球隊輪值目前仍需要鄧愷威展現實力。

鄧愷威開局表現相當出色，前4局沒有失掉分數還狂飆8次三振，但在進入第5局的投球時，控球突然大走鐘，連續投出3個保送並被敲安後退場，後續接替的隊友也無法守住局面，最終讓鄧愷威苦吞本季第4敗。

雖然今日以敗投收場，不過帕夫洛維奇則提到鄧愷威近兩場客場作戰面對洛磯與紅雀的表現，雖然累計9.1局失掉6分，但也拿下了多達16次三振，持續證明他是有將大聯盟打者解決的能力，但仍有一些發展空間。

鄧愷威今年在大聯盟22.2局的投球，送出高達28K，在巨人先發遇到傷兵潮的困擾下，帕夫洛維奇直言球隊輪值仍需要鄧愷威以及26歲新人右投塞莫爾（Carson Seymour）的加入，甚至兩位也有望明年可在牛棚爭取一席之地，鄧愷威強大的K功就能成為一大優勢。

