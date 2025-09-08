晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》季後賽真的會看到「終結者大谷」？道奇主帥：他很厲害的是...

2025/09/08 10:35

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾二刀流，外界也不斷在討論是否該讓「投手大谷」從先發轉為終結者，對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在節目上透露，確實也這個可能性。

「投手大谷」在今年6月17日睽違663天重回投手丘；28日對皇家更飆出個人旅美最快球速101.7英哩。今年8月27日，大谷先發對紅人投5局失1分，奪下睽違746天首勝。本季大谷出賽12場都是先發，36局飆出49次三振，防禦率3.75，累積1勝1敗。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在節目中，對於大谷是否該轉任終結者表示：「我基本上是把翔平當先發投手看待，但在季後賽，或許會有必須由他來關門的情況。」

羅伯斯進一步說道：「翔平很厲害的點在於，他在手術復出後，能夠穩定每週先發1次。他在經典賽曾經以後援身分登板，但翔平同時是指定打擊，如果他以終結者身分投球退場，就會失去指定打擊資格，假如比賽還要繼續進行，他就無法打擊了。所以如果要讓他當終結者，我們必須謹慎考量狀況。」

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）也曾在節目上談到，大谷翔平後援登板絕對有可能，但隨後澄清，是要確定大谷翔平能夠以後援投手出賽，同時還可以擔任指定打者的情況，球隊才會考慮這件事。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中