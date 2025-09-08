MLB》季後賽真的會看到「終結者大谷」？道奇主帥：他很厲害的是...

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季重拾二刀流，外界也不斷在討論是否該讓「投手大谷」從先發轉為終結者，對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在節目上透露，確實也這個可能性。

「投手大谷」在今年6月17日睽違663天重回投手丘；28日對皇家更飆出個人旅美最快球速101.7英哩。今年8月27日，大谷先發對紅人投5局失1分，奪下睽違746天首勝。本季大谷出賽12場都是先發，36局飆出49次三振，防禦率3.75，累積1勝1敗。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在節目中，對於大谷是否該轉任終結者表示：「我基本上是把翔平當先發投手看待，但在季後賽，或許會有必須由他來關門的情況。」

羅伯斯進一步說道：「翔平很厲害的點在於，他在手術復出後，能夠穩定每週先發1次。他在經典賽曾經以後援身分登板，但翔平同時是指定打擊，如果他以終結者身分投球退場，就會失去指定打擊資格，假如比賽還要繼續進行，他就無法打擊了。所以如果要讓他當終結者，我們必須謹慎考量狀況。」

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）也曾在節目上談到，大谷翔平後援登板絕對有可能，但隨後澄清，是要確定大谷翔平能夠以後援投手出賽，同時還可以擔任指定打者的情況，球隊才會考慮這件事。

