中職》中信最快週三點亮全年戰績第一魔術數字M14

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著林智勝引退系列賽落幕，中職本週的焦點回到各隊戰績，中信兄弟雖無緣在上週五（5日）點亮全年戰績第一的魔術數字，全年戰績、下半季戰績依舊保持領先，最快週三（10日）點亮年度勝率第一的魔術數字M14。

中信上週在主場洲際與統一正面廝殺，三連戰打成兩場各取1勝，在此之前中信對富邦悍將1勝1敗、統一對台鋼雄鷹2戰全勝，中信全年戰績領先統一的勝差從3.5場減為2.5場，但下半季戰績仍領先樂天桃猿3.5場，繼續保有包辦下半季冠軍與全年戰績第一的雙重優勢。

如果中信明天起在澄清湖二連戰橫掃台鋼，而統一在嘉義市二連戰被樂天桃猿橫掃，在兩隊勝差4.5場大於剩餘對戰4場的條件下，中信將點亮年度勝率第一魔術數字M14，中信上半季對台鋼雖是一面倒的3勝9敗，下半季卻取得4勝3敗的優勢，台鋼洋砲魔鷹明、後天可能還是無法上場。

統一對樂天也有相同消長，從上半季8勝4敗變成下半季2勝5敗；樂天上週也打4場，戰績3勝1敗近況不錯，本週先對統一再對中信，對樂天能否守住全年戰績第3名至關重要。

