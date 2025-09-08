晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》中信最快週三點亮全年戰績第一魔術數字M14

2025/09/08 10:18

兄弟最快週三點亮全年戰績第一魔術數字M14。（資料照，記者廖耀東攝）兄弟最快週三點亮全年戰績第一魔術數字M14。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著林智勝引退系列賽落幕，中職本週的焦點回到各隊戰績，中信兄弟雖無緣在上週五（5日）點亮全年戰績第一的魔術數字，全年戰績、下半季戰績依舊保持領先，最快週三（10日）點亮年度勝率第一的魔術數字M14。

中信上週在主場洲際與統一正面廝殺，三連戰打成兩場各取1勝，在此之前中信對富邦悍將1勝1敗、統一對台鋼雄鷹2戰全勝，中信全年戰績領先統一的勝差從3.5場減為2.5場，但下半季戰績仍領先樂天桃猿3.5場，繼續保有包辦下半季冠軍與全年戰績第一的雙重優勢。

如果中信明天起在澄清湖二連戰橫掃台鋼，而統一在嘉義市二連戰被樂天桃猿橫掃，在兩隊勝差4.5場大於剩餘對戰4場的條件下，中信將點亮年度勝率第一魔術數字M14，中信上半季對台鋼雖是一面倒的3勝9敗，下半季卻取得4勝3敗的優勢，台鋼洋砲魔鷹明、後天可能還是無法上場。

統一對樂天也有相同消長，從上半季8勝4敗變成下半季2勝5敗；樂天上週也打4場，戰績3勝1敗近況不錯，本週先對統一再對中信，對樂天能否守住全年戰績第3名至關重要。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中