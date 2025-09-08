晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》稱鄧愷威「晚熟型投手」！巨人投教曝蛻變秘辛：看見他的潛力

2025/09/08 11:49

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天先發面對紅雀，前4局飆出8次三振無失分，雖然第5局控球不穩最終失掉4分，但他的奪三振能力依舊亮眼。《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）也撰文，揭露鄧愷威的蛻變過程。

巴格利指出，鄧愷威在2019年交易大限前被雙城送往巨人，雖然發展過程起伏不定，甚至在去年球季結束後遭指定讓渡，但他的出色的變化球與轉速，一直受到小聯盟教練與球探格外關注。巨人投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）特別賞識鄧愷威，曾任雙城體系教練的他，早在2016年就看過鄧愷威投球。

馬丁尼茲回憶，2018年在1A觀察鄧愷威的投球，「當時對他比較棘手的是，他的速球有時擁有18英寸的IVB，但下一球可能只有10英寸、且橫移得很嚴重。但他在讓球旋轉這方面一直都很有天賦，他會卡特球、滑球、橫掃球和曲球，他帳面最好的武器都是變化球，在雙城時，我們努力加強他四縫線速球的轉速。」

鄧愷威今天面對紅雀4局失4分，送出8次三振與5次保送。巴格利認為，鄧愷威或許比以前更接近在大聯盟站穩先發，但現在仍在成長階段；而鄧愷威近2場先發投9.1局送出16次三振，也證明他有資格進入明天巨人先發輪值的討論。

巴格利透露，鄧愷威去年冬天在隊友畢文斯（Spencer Bivens）的建議下，前往北卡羅來納州的「Push Performance」訓練6週，讓他的四縫線速球球速提升約2-3英哩，並取代原本的二縫線速球，成為主力球種之一。

「他的二縫線在去年春訓很出色，我們認為搭配上他全新的橫掃球，效果會更好。」投手教練馬丁尼茲說道，「今年他更像一名飛球型投手，因為打者會想等他的變化球，所以當他投四縫線時，就容易打在球的下緣。」

談及鄧愷威今年的進步，馬丁尼茲說道：「我們要求他做到的幾件事，他也都有確實做到，他能更快取得好球數。對我來說，他在投手丘上的心態、閱讀打者揮棒，以及臨場反應的能力都大幅提升。他算是那種晚熟型的投手，但我們正在看見他的潛力。」

鄧愷威今天賽後分析，自己第5局的崩盤可能跟疲勞有關，不過他表示尚未與投手教練馬丁尼茲談論過此事，同時他也表示，先發投手必須盡力吃下更多局數來幫助球隊，所以並不會拿這個當藉口。

