MLB》為何帕赫斯昨未幫山本攔下全壘打？大聯盟撰文解惑：根本沒機會

NO-HITTER NO MORE



Jackson Holliday homers with two outs in the 9th to end Yoshinobu Yamamoto's no-hitter pic.twitter.com/P0UPJYYYjV — MLB （@MLB） September 7, 2025

〔體育中心/綜合報導〕昨日道奇對上金鶯的比賽，金鶯狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）一棒擊沉，打碎道奇日籍王牌山本由伸的無安打比賽，然而賽後許多球迷討論，為何右外野手帕赫斯（Andy Pages）並未選擇試圖攔下飛球，也讓大聯盟官網針對此事撰文解惑。

山本由伸昨日先發對戰金鶯幾乎無人能敵，只差1個出局數就能達成無安打比賽壯舉，但可惜最後被哈勒戴一棒扛出右外野大牆外，而這發全壘打也開啟球隊的驚天大逆轉，單局灌進4分擊敗道奇。

哈勒戴這一轟的擊球距離為362英尺，在30座大聯盟球場中有20座會形成全壘打，不過許多球迷討論，為何道奇右外野手帕赫斯（Andy Pages）並沒有選擇攔下全壘打球，而是在牆前煞車。

對此，大聯盟官網針對金鶯主場坎登球場（Camden Yards）的右外野撰文分析，文章中引述了多位昨日在場工作人員的說法，他們表示球當時的落點是在「座位區前方的黑色欄杆上」，距離全壘打牆緣還有4英尺的距離，甚至還比牆高了18英寸，證明帕赫斯無法將這顆飛球給接殺出局。

哈勒戴昨日的全壘打，正好擊中右外野觀眾席前的欄杆。（圖片取自大聯盟官網）

另外文章中也談到，帕赫斯會選擇在牆前停下來，另外的原因可能是坎登球場右外野高達21英尺的記分板，若哈勒戴擊出的飛球最終是打在計分板上，外野手的站位如果太靠近全壘打牆會不好掌握球彈跳的軌跡，因此選擇在警戒區煞車。

關於帕赫斯的選擇，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也提出看法，他表示，如果接殺這顆球有機會形成無安打比賽，每個人肯定都會竭盡全力守下，「但我無法發表評論，而且我拒絕再去重看那個畫面。」

