晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「那聲音太可怕...」大谷震撼雙響 金鶯名人堂強投讚：主宰比賽

2025/09/08 12:35

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對金鶯上演單場雙響砲，幫助道奇5：2獲勝中止5連敗，金鶯轉播單位《MASN》的主播與球評，也都被大谷的表現給震撼。

大谷翔平今天面對前輩菅野智之毫不留情，首局首打席直接將菅野智之的94.4英哩外角高伸卡球夯出中外野大牆，擊球初速109.8英哩、飛行距離411英呎，本季第47轟出爐；3局上如法炮製，這回逮中他的94.9英哩內角四縫線速球，擊出中外野陽春砲，擊球初速108.2英哩、飛行距離399英呎，本季第48轟一併出爐。

金鶯轉播單位《MASN》主播布朗（Kevin Brown）在看到大谷雙響砲後已經目瞪口呆，只是平靜說道：「大谷又逮中他的球了。，而擔任球評、大聯盟19年生涯都效力金鶯的名人堂強投帕瑪（Jim Palmer）直言：「他真的能主宰比賽，雖然身為投手，他今年只有一場投超過5局，還沒像打者有那樣壓倒性的存在。」

帕瑪接著說道：「對投手來說，那種擊球聲響實在是太可怕了！」帕瑪也回憶起大谷在8月3日面對海盜火球大物錢德勒（Bubba Chandler）那發擊球初速120英哩的怪力轟，「他上週才敲出一發120英哩的全壘打呢！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中