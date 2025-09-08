MLB》「那聲音太可怕...」大谷震撼雙響 金鶯名人堂強投讚：主宰比賽

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對金鶯上演單場雙響砲，幫助道奇5：2獲勝中止5連敗，金鶯轉播單位《MASN》的主播與球評，也都被大谷的表現給震撼。

大谷翔平今天面對前輩菅野智之毫不留情，首局首打席直接將菅野智之的94.4英哩外角高伸卡球夯出中外野大牆，擊球初速109.8英哩、飛行距離411英呎，本季第47轟出爐；3局上如法炮製，這回逮中他的94.9英哩內角四縫線速球，擊出中外野陽春砲，擊球初速108.2英哩、飛行距離399英呎，本季第48轟一併出爐。

金鶯轉播單位《MASN》主播布朗（Kevin Brown）在看到大谷雙響砲後已經目瞪口呆，只是平靜說道：「大谷又逮中他的球了。，而擔任球評、大聯盟19年生涯都效力金鶯的名人堂強投帕瑪（Jim Palmer）直言：「他真的能主宰比賽，雖然身為投手，他今年只有一場投超過5局，還沒像打者有那樣壓倒性的存在。」

帕瑪接著說道：「對投手來說，那種擊球聲響實在是太可怕了！」帕瑪也回憶起大谷在8月3日面對海盜火球大物錢德勒（Bubba Chandler）那發擊球初速120英哩的怪力轟，「他上週才敲出一發120英哩的全壘打呢！」

