MLB》史托瑞單季盜壘成功率100％ 改寫歷史近在咫尺

2025/09/08 11:45

史托瑞（中）本季27次盜壘全都成功，有望改寫大聯盟紀錄。（路透）史托瑞（中）本季27次盜壘全都成功，有望改寫大聯盟紀錄。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天客場對上響尾蛇，終場以7比4贏球，比賽中史托瑞（Trevor Story）上演本季第27次盜壘，值得一提的是，這賽季他只要有跑就會成功，打破大聯盟紀錄近在咫尺。

7局上史托瑞在一壘，他的盜壘意圖被響尾蛇投手湯普森（Ryan Thompson）抓到，儘管史托瑞在一二壘之間被夾殺，他依然巧妙閃過觸殺，成功盜上二壘，完成本季第27次盜壘成功。

本場比賽後，史托瑞這賽季總計嘗試盜壘27次全都成功，《今日美國》資深記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，大聯盟單一賽季盜壘成功率100%、成功次數最多的為透納（Trea Turner），當時他創下單季連續30次盜壘成功，如今只差3次，史托瑞就可以追平這項紀錄。

目前27盜已經追平史托瑞單季新高，本賽季他還有23發全壘打，完成單季「20轟、20盜」，也是他大聯盟生涯第4次達成這項里程。

