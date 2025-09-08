用台灣名義可掛國旗 六人制亞洲盃足球賽11月底在台舉辦

記者會中，也首次曝光本次賽事的賽會官方標誌，該標誌像一束聖火，更將「台」字融入其中，希望來自亞洲各國的參賽隊伍都能夠在台灣這塊土地上發揮實力。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣全民足球協會今與亞洲迷你足球總會理事長Dato’ Worawi Makudi等人於立法院舉行記者會，共同宣布第二屆「六人制亞洲盃足球錦標賽」將於11月30日至12月7日在台北市舉辦，將由來自亞洲各地的16支球隊角逐冠軍。協會強調，本次賽事我國代表隊睽違多年可用Taiwan名義出賽，且在會場中也可懸掛我國國旗，是在國際上展露頭角的大好機會，將力拚進入4強！

來自馬來西亞的Dato’ Worawi Makudi表示，很高興能有這個機會來到台灣，並且在這個記者會正式宣布，由台灣來主辦第二屆六人制亞洲盃足球錦標賽。他可以向各位保證，這場賽事將會非常成功、刺激，且具有娛樂性。

亞洲迷你足球總會秘書長Alex Soosay則說，今年的比賽將迎來來自亞洲各地的16支參賽隊伍，包括：日本、韓國、沙烏地阿拉伯、巴林、約旦、卡達、伊朗、馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、印度、馬爾地夫、阿曼、伊拉克。

台灣全民足協理事長陳湟滕說，六人制足球在台灣發展是比較特別的部分，因為現在少子化，加上島嶼國家的關係，所以在場地上的限制，六人制足球比較好克服。Alex則對他說，希望地主隊至少要打進前四強，「我們會拚盡全力！」

對於本次賽事不受「中華台北」模式拘束，陳湟滕表示，因為mini football屬於比較新興的運動，目前爭取加入世運，所以說目前是沒有奧會的壓力存在，再加上中國本身也還不是會員國，所以它也不會有任何的干涉。

記者會中也首次曝光本次賽事的賽會官方標誌，該標誌像一束聖火，更將「台」字融入其中，希望來自亞洲各國的參賽隊伍都能夠在台灣這塊土地上發揮實力。

台灣全民足球協會陳湟滕（左）與亞洲迷你足球總會理事長Dato’ Worawi Makudi共同宣布第二屆「六人制亞洲盃足球錦標賽」將在台灣舉辦。（記者謝君臨攝）

