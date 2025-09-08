中職》富邦悍將20、21日前進大巨蛋 20日韓國女團ifeye、ARTMS登台助陣

富邦悍將寵愛天使主題日登上台北大巨蛋。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將下半季壓軸主題日「寵愛天使」9/20（六）、9/21（日）在台北大巨蛋盛大登場，主題日兩天將有Fubon Angels賽後演唱會，20日賽後「韓國新星女團」ifeye、「韓國女團」ARTMS接續登場演出。

主題日賽前場外舞台先由Angels Mini見面會為活動暖身，女孩們將分兩天與球迷簽名近距離互動，本次見面會將採實名購票制，每場次票價4500元，將可獲得Fubon Angels應援大禮包，內含「寵愛天使視覺抱枕」、「Fubon Angels夏日風情應援毛巾」、「守護天使保溫瓶」、「Fubon Angels全員視覺卡」、「Fubon Angels應援網袋」等好禮，並可獲得該組簽名會出席人選各1次簽名機會。

簽名見面會參加券將於9/12（五） 中午12:30 於富邦悍將售票網開賣，每帳號每場次限購一張並採取實名制，限購買者本人持附照片之有效證件正本報到入場，更多活動細節及分組名單，將於富邦悍將官方粉絲團公布。

20日賽前將由Fubon Angels為比賽開球，賽後演唱會Fubon Angels將帶來兩天不同內容的特別演出，還有驚喜彩蛋要首度亮相，熱愛天使的你，Fubon Angels表演後還有來賓助陣，20日賽後「韓國新星女團」ifeye、「韓國女團」ARTMS將登場，來台首次大型表演就在悍將大巨蛋主場。

寵愛天使簽名見面會。（富邦悍將提供）

