阪神虎隊封王夜29人跳河慶祝 萬博吉祥物「脈脈」也縱身一躍

日職阪神虎隊封王當晚，球迷扮成萬博吉祥物「脈脈」跳入道頓堀川慶祝。（本報合成，擷取自@lottelians/X）

〔即時新聞／綜合報導〕日本職棒阪神虎隊昨（7）日晚間第七度奪下中央聯盟冠軍，按照慣例，大阪道頓堀川再度成為球迷狂歡中心。比賽結束後，數以千計球迷湧入南區戎橋與河岸一帶，不斷有人翻越欄杆縱身跳河，甚至有人裝扮成大阪萬國博覽會的吉祥物「脈脈」，引發圍觀群眾高喊助威。

綜合日媒報導，當地時間昨晚9時10分（台灣時間8時10分）過後，大阪道頓堀川附近的球迷陸續跳河，截至今（8）日凌晨0時30分，共計29人跳入道頓堀川，目前並無傷亡或逮捕報告。

大阪府警方指出，一名男子跳河後體力不支險些溺水，所幸兩名員警及時拋下救生圈將他拉回，岸邊群眾還齊喊「加油」助威。與此同時，現場仍有不少人陸續跳水，包括一名身穿藍色緊身衣、頭戴「細胞頭套」扮成萬博吉祥物的「脈脈」的男子、兩名穿上綠色緊身衣的「河童男」及外國遊客等，甚至有人二度重返水中，讓警方疲於奔命。

警方共動員約1000名警力，重點部署在戎橋至道頓堀橋區域，封閉部分斜坡與河岸步道，同時進行人潮管制，以防止意外發生。警方同時出動「DJ警察」站上警車，以日、英、中、韓及越南語廣播疏導。

大阪市作為河川管理單位，當晚臨時將水位自平時3.4公尺提高至3.5公尺，以減少撞擊河床風險並便利救援。市府再度呼籲，夜間水深、視線不佳，加上道頓堀川水質仍含大腸桿菌等雜質，「跳河可能致命，請民眾切勿效仿」。

