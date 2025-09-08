晴時多雲

體育 籃球 其它

籃球》「球給志傑」絕殺！ 五鮮級野獸睽違一季奪下A3單站冠軍

2025/09/08 12:57

台南五鮮級野獸奪下A3台南站冠軍。（台南五鮮級野獸提供）台南五鮮級野獸奪下A3台南站冠軍。（台南五鮮級野獸提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣最高層級的3對3聯盟Absolute3x3（簡稱A3），於上週末於完成本季第五站賽程，最終地主五鮮級野獸靠著「台南球王」王志傑絕殺奪冠，也是球隊睽違了一整季後，再度奪下單站冠軍。

A3本季第五站移師台南南紡購物中心開打，地主球隊五鮮級野獸順利晉級到第2天淘汰賽，並一路過關斬將打進冠軍賽，冠軍賽面對擁有名將張伯維、吳松蔚等人的新北Footer，兩隊一路拚戰到20比19，最終王志傑在領先1分下投進絕殺2分球，幫助五鮮級野獸率先拿下21分奪冠，他本人也奪下冠軍賽MVP。

賽後志傑表示，每年都很期待回到台南主場，來到現場的大家一起把比賽「玩得」很開心，所有人都是這場盛宴的一份子，這也是FIBA3x3的重要精神。

A3球評張李誌表示，本賽季五鮮級野獸防守輪轉上更積極與堅持，在12秒進攻時間下增加對手倉促「拆彈」次數，這樣的改變讓他們再度問鼎單站冠軍。

此戰奪冠後，五鮮級野獸取得今年10月FIBA高雄挑戰賽資格，也是繼8月底台北挑戰賽，今年第2度代表台灣出賽。女子組方面，由第一年成軍、陣中擁有韓雅恩、羅蘋、黃柔甄等國手等級球員、加上UBA好手許可欣組成的台北KIKS風暴奪冠，也是本季第2座單站冠軍。

王志傑冠軍賽投進絕殺2分球。（台南五鮮級野獸提供）王志傑冠軍賽投進絕殺2分球。（台南五鮮級野獸提供）

A3台南站男子組冠軍台南五鮮級野獸，以及女子組冠軍台北KIKS風暴。（台南五鮮級野獸提供）A3台南站男子組冠軍台南五鮮級野獸，以及女子組冠軍台北KIKS風暴。（台南五鮮級野獸提供）

