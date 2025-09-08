U18世界盃》父親曾在他出生隔天好投 美國隊山普森繼承衣缽、今封鎖中國隊

美國隊擊敗中國隊。（取自WBSC官方X）

〔記者林宥辰／台北報導〕U18世界盃B組預賽，不敗之師的美國隊今遭遇中國隊，在先發投手山普森（Christopher Sampson）5局無失分力壓之下，美國隊提前在5局就以10:0終結比賽。

山普森此役同時擔綱先發投手及第4棒，5局僅被擊出1安打、送出6次三振，無失分。稍嫌美中不足的是，在美國本土打擊能力同樣出色的山普森，此役是美國隊少數沒有安打的打者，3次打擊都未敲安。

山普森的父親是前太空人隊投手C.山普森（Chris Sampson），2007年是老山普森生涯在大聯盟的第2個球季，該年5月15日山普森出生，夫婦倆將新生兒姓名縮寫取為「CJ」，也就是今年入選美國隊U18國手的山普森。

有趣的是，小山普森出生隔天，老山普森在幾乎沒時間闔眼的狀況下，登板出戰巨人隊，比賽開打前，主審還提醒他必須拿下白色的醫院探病手環。而該役他交出6局失1分佳績，帶領太空人隊2:1險勝，還三振強打邦茲（Barry Bonds），令他不禁笑說：「老爸之力真的存在。」

小山普森2歲時就初步接觸棒球，隨後一路打到現在，除了剛猛直球之外，滑球是他的主要武器球，也能投曲球及變速球。

老山普森曾在受訪時透露，教給兒子的投球哲學之一是「沒人在乎4顆壞球能投多快」，老山普森認為，隨著身體強度增加，球速自然能提升，他希望兒子能兼顧控球能力。

