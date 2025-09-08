明天國民體育日 基隆國民運動中心免費開放泳池、健身房

明天是9月9日國民運動日，基隆市國民運動中心開放游泳池12時到15時30分免費使用。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕為鼓勵市民參與體育活動，基隆市國民運動中心於明天（9日）國民體育日當天開放健身房及游泳池特定時段免費使用；響應國民體育日，基隆市體育會則是籌辦全國萬人大健走，9月20日（下週六）在外木山漁港共有台澎金馬各縣市體育會、商業會與後備指揮部共有2萬多人參與，一邊在海風吹拂下漫步健走濱海大道，一邊欣賞無敵山海美景。

基隆市國民運動中心經營團隊業者小余指出，為了響應國民體育日，9月9日當天早上8點到10點健身房免費，室內游泳池則是12時到15時30分免費暢遊。

請繼續往下閱讀...

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，運動不僅能促進身心健康，也能拉近人與人之間的距離。基隆市體育會籌辦全國萬人大健走活動，來自全台各縣市體育會與商業會好友到台灣頭的基隆外木山健走，19日當天有許多外縣市民眾住宿基隆，帶動地方經濟發展。

鄭錦洲表示，基隆市體育會準備各式精美禮物供外界摸彩，最大獎為125CC摩托車多輛，自行車數十輛與各式精美好禮，歡迎基隆民眾熱情參與。

明天是9月9日國民運動日，基隆市國民運動中心開放健身房8時到10時免費使用。（記者俞肇福攝）

明天是9月9日國民運動日，基隆市國民運動中心開放健身房、游泳池特定時段免費使用。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法