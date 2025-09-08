新北富邦U12棒球賽開打 體育局長以中職球星林智勝引退全壘打為例 勉勵小球員

2025新北富邦全國U12棒球錦標賽，今在三重區重新壘球場揭幕。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕2025新北富邦全國U12棒球錦標賽今在三重區重新壘球場揭幕，全國10縣市、24支菁英少棒勁旅齊聚新北，展現熱情與精采球技，拚搏榮耀，新北市體育局長洪玉玲以中華職棒味全龍野手林智勝昨在大巨蛋引退系列賽最終戰，6局下轟出全壘打為例，勉勵大家以他為學習榜樣。

新北富邦全國U12棒球錦標賽由新北市興穀國小承辦，今起至12日於重新壘球場A、B及重新棒球場三地進行，小球員比賽奮戰時，板凳休息區也高唱《台灣尚勇》為球隊加油；興穀少棒隊長許昊代表全體球員宣誓，展現團結一致、力拼佳績的決心。

請繼續往下閱讀...

今年U12世界盃棒球賽國手李秉容為此次賽事代表球星，他出身興穀國小少棒隊，現就讀二重國中，開幕時特別進行「贈衣儀式」，李秉容將他的國家隊紀念球衣，致贈給母校興穀國小，象徵傳承與感恩。他表示，自己也打過2次新北富邦U12球賽，「希望學弟們放輕鬆快樂打球，專注在每顆球。」

洪玉玲表示，包括剛勇奪威廉波特冠軍的東園國小少棒隊在內，少棒球員透過新北富邦錦標賽，與精英球員互相交流，精進球技，未來也有機會披上國家隊戰袍。

興穀國小校長胡銘浚表示，聚集全國菁英少棒隊伍的高強度競技，對孩子們不僅是實力的淬鍊，更是彼此學習交流的機會，期待球員們能在賽場上盡情揮灑，創造屬於自己的榮耀與回憶。

今年U12世棒賽國手李秉容（左2）在開幕時進行贈衣儀式。（記者黃政嘉攝）

興穀少棒隊長許昊代表全體球員宣誓。（記者黃政嘉攝）

新北市體育局長洪玉玲以味全龍球星林智勝引退賽轟出全壘打為例，勉勵小球員。（記者黃政嘉攝）

新北富邦全國U12棒球錦標賽今起至12日於重新壘球場A、B及重新棒球場三地進行。（記者黃政嘉攝）

少棒隊球員的媽媽們一同在場邊為孩子加油。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法