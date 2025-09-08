晴時多雲

體育 競技運動 桌球

桌球》澳門冠軍賽明天開打！林昀儒首戰眼鏡哥 高承睿對決球王林詩棟

2025/09/08 12:34

林昀儒澳門冠軍賽男單首輪將迎戰法國名將A.勒布朗。（取自WTT官網）林昀儒澳門冠軍賽男單首輪將迎戰法國名將A.勒布朗。（取自WTT官網）

〔記者許明禮/綜合報導〕2025年WTT澳門冠軍賽明天（9日）開打，「沉默刺客」林昀儒明晚6點半將在首輪迎戰法國「眼鏡哥」A.勒布朗，「柚子同學」高承睿則抽中籤王，明天下午3點05將挑戰世界球王林詩棟。

世界排名11的林昀儒這一站享用的是法國大餐，首輪對上世界排名13的A.勒布朗，這也是兩人第三度在澳門冠軍戰遭遇，2022年雙方首度交手，小林以3:2逆轉勝；隔年16強賽林昀儒因傷退賽，保送對手晉級。去年小林在釜山世界團體賽、法蘭克福冠軍賽雖然兩度擊退A.勒布朗，但過程並不輕鬆。

林昀儒若順利闖過首關，16強恐將碰到另一名法國好手高旗，世界排名17的高齊上一站在歐洲大滿貫賽一路殺進4強才以3:4遭林詩棟逆轉，近況頗佳。

去年在澳門冠軍賽連續扳倒安載賢、林高遠和莫雷加德等頂尖好手闖進4強的高承睿，本週也面臨保分壓力，但籤運不佳，首輪就對上世界排名第一的林詩棟，雙方過去交手4次小高的勝場尚未開胡，今年重慶冠軍賽首輪也以1:3落敗。

女單方面，台灣女將首場同樣面臨嚴苛考驗，世界排名15的鄭怡靜對上世界排名第2的中國名將王曼昱，已經苦吞對戰5連敗的鄭怡靜將力求突破。世界排名49的黃怡樺32強則遭遇巴黎奧運女單銅牌得主早田希娜，今年重慶冠軍賽兩人首度交鋒，黃怡樺以1:3吞敗。

