U18預賽關鍵戰鍾亦恩對德國、大谷領銜戰洛磯 今日賽事預告與轉播

2025年U18世界盃棒球錦標賽迎來第5日賽程，台灣在昨天大勝澳洲取得3勝1敗，確定提前晉級後，預賽最終戰將派出左投鍾亦恩對上預賽同樣表現不俗的德國。台灣只要獲勝就確定能以分組第二晉級，並帶著1勝1敗進入複賽，反之則會帶著2敗晉級，屆時挺進獎牌戰的難度將大幅提高，因此本場比賽對德國勢必得全力搶勝，關鍵一戰請球迷不要錯過！
大聯盟方面，剛敲出單場雙響砲的大谷翔平，此次要領銜道奇對上國聯墊底洛磯，兩隊上次交手道奇4戰只拿2勝，此次系列賽能否復仇，請熱愛大聯盟的球迷準時鎖定。
下半季中職進入白熱化階段，力求封王的兄弟派出8月MVP李博登對上台鋼江承諺，仍有年度第一希望的統一獅將推出大哥胡智爲，仍有望拚下半季的樂天桃猿則由魔神樂擔綱先發，場場重要的中華職棒，球迷千萬不要錯過！
U18世界盃棒球錦標賽
09:20 巴拿馬VS中國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台
13:20 南非VS義大利 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台
17:20 台灣VS德國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台
MLB
07：15 小熊VS勇士 愛爾達體育1台
10：10 洛磯VS道奇 愛爾達體育1台、緯來育樂
D-Live（11：30）紅人VS教士 愛爾達體育2台
中職
18：35 兄弟VS台鋼 博斯運動1台、MOMOTV、愛爾達體育1台
18：35 樂天VS統一 DAZN1、愛爾達體育2台
NFL
08：10 維京人VS芝加哥熊 愛爾達體育2台
WTT冠軍賽澳門站
11：00 32強 （上）
13：20 32強 （中）
18：30 32強 （下）
日職
