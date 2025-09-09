U18預賽關鍵戰鍾亦恩對德國、大谷領銜戰洛磯 今日賽事預告與轉播

台灣今天將對陣德國，尋求帶著1勝1敗進入複賽。（棒協提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年U18世界盃棒球錦標賽迎來第5日賽程，台灣在昨天大勝澳洲取得3勝1敗，確定提前晉級後，預賽最終戰將派出左投鍾亦恩對上預賽同樣表現不俗的德國。台灣只要獲勝就確定能以分組第二晉級，並帶著1勝1敗進入複賽，反之則會帶著2敗晉級，屆時挺進獎牌戰的難度將大幅提高，因此本場比賽對德國勢必得全力搶勝，關鍵一戰請球迷不要錯過！

請繼續往下閱讀...

大聯盟方面，剛敲出單場雙響砲的大谷翔平，此次要領銜道奇對上國聯墊底洛磯，兩隊上次交手道奇4戰只拿2勝，此次系列賽能否復仇，請熱愛大聯盟的球迷準時鎖定。

下半季中職進入白熱化階段，力求封王的兄弟派出8月MVP李博登對上台鋼江承諺，仍有年度第一希望的統一獅將推出大哥胡智爲，仍有望拚下半季的樂天桃猿則由魔神樂擔綱先發，場場重要的中華職棒，球迷千萬不要錯過！

U18世界盃棒球錦標賽

09:20 巴拿馬VS中國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台

13:20 南非VS義大利 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台

17:20 台灣VS德國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台

MLB

07：15 小熊VS勇士 愛爾達體育1台

10：10 洛磯VS道奇 愛爾達體育1台、緯來育樂

D-Live（11：30）紅人VS教士 愛爾達體育2台

中職

18：35 兄弟VS台鋼 博斯運動1台、MOMOTV、愛爾達體育1台

18：35 樂天VS統一 DAZN1、愛爾達體育2台

NFL

08：10 維京人VS芝加哥熊 愛爾達體育2台

WTT冠軍賽澳門站

11：00 32強 （上）

13：20 32強 （中）

18：30 32強 （下）

日職

17：00 軟銀VS火腿 DAZN2

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法