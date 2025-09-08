晴時多雲

中職》中信兄弟 x《Pingu™企鵝家族》聯名！9/20、9/21「寵物日」回歸

2025/09/08 15:26

中信兄弟 x《Pingu™企鵝家族》超萌IP聯名寵物日！9/20、9/21臺中洲際棒球場 可愛登場！（中信兄弟提供）中信兄弟 x《Pingu™企鵝家族》超萌IP聯名寵物日！9/20、9/21臺中洲際棒球場 可愛登場！（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰/綜合報導〕中信兄弟超人氣主題活動「寵物日」回歸！將於 9 月 20 日（六）與 9 月 21 日（日）在臺中洲際棒球場舉辦，這次更與風靡全球的經典黏土動畫《Pingu™企鵝家族》聯名，以《動物冰友會》為主題打造專屬球迷與毛孩的療癒主場！可愛企鵝 Pingu 也將首次現身棒球場，與球迷一同享受充滿歡樂與童趣的週末時光！

Pingu穿上中信兄弟黃色主場球衣，萌翻洲際！

《Pingu™企鵝家族》動畫中最溫馨的場景，莫過於 Pingu 一家人生活在雪屋中的日常互動！主視覺設計以雪屋造型為靈感，象徵著洲際棒球場就像我們的家，而Pingu和他3歲的妹妹Pinga也穿上主場球衣和球帽，與中信兄弟球員「張志豪」、外野三狗之一的「許庭綸」以及兩位Passion Sisters 峮峮、夏蕾，一起陪伴大家迎接熱血比賽！能夠與家人朋友一起進場看球、一起感受洲際球場的熱情，就是最美好的時光！

進場贈品實用又可愛！與Pingu包裹同款花紋的收納束口袋！

本次進場贈品以 Pingu的『包裹』為靈感，製作紅白格子花紋收納束口袋！活動兩日兩款不同圖案，9/20（六）Best Brothers 款－Pingu&Pinga、9/21（日）Best Friends 款－Robby&Eddy，都非常值得收藏！此外，寵物席球迷還可獲得由寵物鮮食品牌 汪事如意 提供的 「府城虱目魚 無敵凍乾」，幫助毛孩補充日常營養！

豐富的場外活動！聯名機台 x 臉部彩繪 x 寵物知識區！

活動兩日的場外攤位，將設有多項親子與寵物互動區域，包括「臉部彩繪體驗 」讓球迷們化身可愛小動物、「 爪爪打卡區」讓毛孩用腳掌蓋下『爪爪印記』，以及Pingu™ x Brothers聯名拍貼報紙機和姓名貼機，讓每一位到場的球迷和汪喵小夥伴都能帶走滿滿的紀念小物！本次活動也特別邀請「臺中市動物保護防疫處」到場，進行寵物晶片與登記的知識宣導，無論家中是否飼養寵物，爸比媽咪們都歡迎帶著小朋友前來了解毛孩的照顧知識，寓教於樂！

汪喵SHOW TIME！記得幫毛小孩報名賽前活動！

本次主題日賽前活動將舉辦「汪汪向前衝」跑步比賽，以及「毛孩走秀才藝競賽」讓可愛的汪喵小夥伴有機會能夠展現自己的一身絕活！「毛孩走秀才藝競賽」也將邀請三位Passion Sisters擔任評審，一起選出當天汪喵界最閃亮的時尚寵兒！

中信兄弟 x《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日，9/20（六）、9/21（日）開賽時間為下午5點05分，進場時間為下午2 點，邀請所有球迷與毛孩們，一起進場應援，成為「動物冰友會」的一員！更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。

