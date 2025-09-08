美網》球王艾卡拉茲劍指四大賽獨缺澳網 挑戰集滿生涯全滿貫

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）4盤力退辛納（Jannik Sinner），第2度贏得美國網球公開賽男單冠軍，也是第6座大滿貫金盃，順勢重返世界球王寶座的22歲西班牙好手直言，下個目標正是明年初澳洲公開賽，準備再接再厲挑戰集滿四大賽的「職業生涯全滿貫」。

「說實話，這是我的首要目標。當我在新賽季前看看自己想要提升什麼，想要取得什麼成就時，澳網就在那裡。」天賦十足且打法全面的艾卡拉茲，已打下2022、2025年美網雙冠，加上2023、2024年溫布頓錦標賽衛冕，以及2024、2025年法國公開賽連霸，不但榮膺史上第2年輕大滿貫6冠達標，也是第4位能在三種不同場地（硬地、紅土和草地）都至少拿下雙冠的球星，如今他已更加渴望獨缺的澳網，「這會是年度第一或第二站賽事，對我來說，完成職業生涯全滿貫一直是主要目標，所以這將會很棒。」

艾卡拉茲自2021年起4度澳網參戰，最佳為2024、2025年8強止步，明年元月若想在墨爾本公園有所突破，頭號假想敵正是同被譽為「三巨頭接班人」的辛納，24歲義大利宿敵已在澳網完成二連霸。

