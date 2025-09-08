晴時多雲

棒球

U18世界盃》首局火力爆發！台灣隊大勝澳洲提前晉級

2025/09/08 15:46

台灣隊擊敗澳洲隊。（棒協提供）台灣隊擊敗澳洲隊。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕攸關晉級的關鍵戰，台灣隊面對澳洲隊首局火力爆發，搭配王奕翔好投，終場10:2擊敗澳洲隊，台灣隊拿下3勝，確定提前晉級超級循環賽，排名則要視接下來戰況而定。

王奕翔首局連續拿下2個出局數，但自面對崔納（Matthew Lachlan Clark Trainor）開始，澳洲隊中心打線連續3支安打。滿壘危機下，王奕翔牽制二壘成功，化解危機。

1局下，前幾場打得悶的開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安，賽會首安終於出爐，蔡琞傑接著敲安。張育豪擺出短打姿勢，卻收打並敲出中外野方向安打，台灣隊一次跑回2分。

江庭毅接著獲得保送，台灣隊再靠張乙安滾地球掩護跑回1分，曾聖恩擊出二壘打，台灣隊再拿下2分。這也讓澳洲隊先發右投手帕奇特（Riley Scott Puckett）投不滿1局就退場。台灣隊首局就單局4安，抵過前2場面對美國跟巴拿馬隊總和。

2局下，首位打者帕蘇拉選到保送，蔡琞傑滾地球造成野手選擇，但澳洲隊發生失誤，此後台灣隊再靠對方暴投拿下1分。

3局上，王奕翔在2出局後再次遭遇和首局相似狀況，3、4棒的崔納、甘迺迪連續安打，而該半局王奕翔靠三振化解。

3局下，江庭毅、張乙安連續選到保送，許書誠被觸身球，台灣隊無人出局攻占滿壘。1出局後，李楷棋三壘打清壘、帕蘇拉高飛犧牲打，台灣隊拿下此役第10分。

5局上，台灣隊換上何樺登板，澳洲隊不得分就會被提前結束的壓力下，靠著台灣隊失誤、甘迺迪內野安打，攻佔一三壘，奈斯比（Benjamin Scott Nesbit）的安打，幫助澳洲隊延續戰況。

5局下，澳洲隊後援投手甘迺迪在保送許書誠後傷退，澳洲隊緊急換投，台灣隊雙殺結束攻勢。比賽延續到6局，澳洲隊在單局2安和何樺的保送下，攻佔無人出局滿壘，哈迪（William Nicholas Hardy）高飛犧牲打，澳洲隊拿下1分。

張育豪。（棒協提供）張育豪。（棒協提供）

帕蘇拉．塔基斯利尼安。（棒協提供）帕蘇拉．塔基斯利尼安。（棒協提供）

王奕翔。（棒協提供）王奕翔。（棒協提供）

