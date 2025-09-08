MLB》靠2位準名人堂球星才擺脫難堪低潮！ 道奇實力排行榜又跌3名

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天最新一期的實力排行榜出爐，官網作家雷奇（Will Leitch）直言，目前各隊競爭激烈，此次僅前兩名的釀酒人跟費城人有相較穩定的領先，後續球隊的戰績都糾纏在一起，「宇宙道奇」更是再次因不佳表現從第4名跌落至第7名。

本次第一依舊是聯盟龍頭釀酒人，今天他們讓海盜大物錢德勒（Bubba Chandler）生涯初先發蒙上陰影，僅投2.2局狂失9分吞敗，火球怪物米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）脫離低潮繳出生涯首次7局優質先發，釀酒人目前戰績比5成勝率多34勝，持續位居聯盟龍頭，接下來的只要至少打出11勝7敗，就能夠拿下隊史首個百勝球季。

請繼續往下閱讀...

道奇隊在本次排名下跌3名，上周剛被海盜橫掃後又連輸金鶯2場苦吞5連敗，雷奇指出，道奇靠著兩位未來高機率會進名人堂的球星才得以脫離難堪的連敗潮，大谷翔平單場雙響超越道奇隊史球星蓋維（Steve Garvey）獨居歷史全壘打榜第215名，克蕭（Clayton Kershaw）投出本季新高8K拿下生涯第222勝，而克蕭非常有可能成為道奇季後賽的先發投手。

本次榜單中，1到30名分別是釀酒人、費城人、藍鳥、小熊、老虎、洋基、道奇、教士、紅襪、太空人、大都會、水手、皇家、遊騎兵、巨人、響尾蛇、光芒、守護者、紅人、紅雀、金鶯、運動家、勇士、馬林魚、天使、雙城、海盜、國民、白襪、洛磯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法