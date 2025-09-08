晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》少年火球男正面對決！ 釀酒人明星力壓海盜頭號投手大物

2025/09/08 17:56

米蕭羅斯基好投比下錢德勒。（本報合成照）米蕭羅斯基好投比下錢德勒。（本報合成照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人與海盜今天上演兩位火球大物正面對決，僅投5場比賽就入選明星賽的米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），用生涯首次投到7局的優質先發，力壓只投2.2局狂失9分的錢德勒（Bubba Chandler），幫助釀酒人持續穩居龍頭寶座。

23歲的米蕭羅斯基在今年初登大聯盟便以招牌火球技驚四座，更在只投5場的情況下遞補入選明星賽，超越海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）的11場出賽，改寫史上最少場次入選明星賽的紀錄；22歲的百大第7名、投手排名第一的新秀錢德勒近期初登大聯盟，生涯前2場登板都是後援，各投4局拿下1勝1救援成功，寫下史上僅5人達標紀錄。

今天兩位少年火球男正面對決，生涯首度先發的錢德勒在首局就遭遇亂流，釀酒人連續安打加上四壞保送擠成滿壘後，鮑爾斯（Jake Bauers）敲二壘安打打進2分，范恩（Andrew Vaughn）跟進補上一壘安打再下一城，杜賓（Caleb Durbin）敲出雙殺打仍為釀酒人首局就打下4分大局。

錢德勒2局再失1分，米蕭羅斯基同樣也在2局掉1分，3局錢德勒又遭遇亂流被釀酒人亂棒再敲4分後退場，今天錢德勒在生涯初先發就被打爆，68球僅投2.2局，被打9安失掉9分都是責失分，送出3K、3BB，防禦率從2.25狂升到7.36，吞下生涯首敗。

近期表現掙扎的米蕭羅斯基，今天在擺脫前2局的掙扎後越投越好，用職業生涯最多的108球，在大聯盟首次投滿7局，送出8K、2BB，被打3安僅失1分，收下明星賽後的首勝（本季第5勝），防禦率下降到4.09。

生涯僅12場大聯盟先發的米蕭羅斯基賽後說道：「我還不會說我現在已經接近老將了，但最重要的就是持續前進。」、「我的意思是，我有過糟糕的表現，但我能在大聯盟是有原因的，所以我得找到解決的辦法。」

釀酒人主帥墨菲（Pat Murphy）提到，所有人都拿顯微鏡檢視他：「因為他生涯初期表現得太好因此得到很多關注。現在他已經能投到生涯最多的局數（小聯盟曾投過1次7局）與球數，而且是在大聯盟的舞台上辦到的，這裡乘載著很巨大的壓力。」、「我只能告訴你這對他來說是個很好的學習經驗，而且他回應得很好。一般情況下，他可能更早就被換下場了，但他穩定下來，展現出穩定性並進行臨場調整。」

吞下生涯首敗的錢德勒直言，他投球的感覺其實很好，但認為自己在投球順序與控球上做得不好，通常他把這些都做好的時候，就可以找到自己的節奏並一直投下去：「或許我沒有盡力去拚，但也許我本可以做些調整來改變不同的結果，接下來必須要變得更好。」

