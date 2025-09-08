晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平開賽轟助道奇終止5連敗！ 貝茲讚菅野智之其實投不錯

2025/09/08 20:19

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天在對金鶯一戰單場雙響砲重擊同胞好手菅野智之助隊終止5連敗，本場同樣也對菅野開轟的MVP球星貝茲（Mookie Betts）賽後盛讚菅野表現，讓轉播單位認為，大谷的全壘打所帶來的效果相當巨大。

大谷翔平今天在第一與第二打席都對菅野智之敲出全壘打，賽季第47轟與48轟出爐，包含日職時期在交流賽的對戰在內，大谷翔平生涯對菅野智之共4打數4安打，打擊率百分百。菅野智之今天投3.0局被打7支安打，因為遭強襲球擊中提前退場，失掉4分都是自責分，吞下本季第8敗。

賽後貝茲稱讚菅野智之其實投得不錯，球都能控在邊邊角角，「失投的球只有幾顆而已。」貝茲的言論也證明大谷翔平首打席的全壘打是多麼重要，轉播單位《SportsNet LA》球評，名投賀西瑟（Orel Hershiser）直言大谷翔平的全壘打一口氣把氣勢帶起來，成功將比賽定調；另一位擔任球評的前大聯盟投手威利斯（Dontrelle Willis）也表示，大谷展現出菅野不可能壓制住他的氣勢，輕而易舉地將速球給擊出。

大谷翔平單場雙響砲，選到3次四壞保送5度上壘，打擊率上升到2成79，攻擊指數1.001。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中