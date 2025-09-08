晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

U18世界盃》樂天3新兵輪番好投！副領隊沈鈺傑親臨現場直呼滿意

2025/09/08 19:51

（左起）鍾亦恩、陳世展和王奕翔。（本報合成照）（左起）鍾亦恩、陳世展和王奕翔。（本報合成照）

〔記者林宥辰／台北報導〕U18世界盃台灣隊今擊敗澳洲隊之後，提前晉級複賽，綜觀前4戰，台灣隊雖遭強敵美國隊無安打完封，但面對中國、巴拿馬和澳洲，投手戰力都有出色發揮，3位來自樂天桃猿的準職棒生鍾亦恩、陳世展和王奕翔，各自投的精采。

U18台灣隊扣除二刀流者，專職投手者共7人，其中3人是今年樂天桃猿選秀指名，分別是首輪的鍾亦恩、第3輪陳世展和第5輪王奕翔。

左投鍾亦恩首戰對中國4局送出8次三振、無失分，下勾的「綠島潛水艇」陳世展面對巴拿馬隊壓制5.2局同樣無失分，昨關鍵戰則輪到王奕翔，他以5局、7次三振無失分表現，護送台灣隊晉級。

3位樂天新兵預賽都先發無失分，親臨現場觀戰的樂天桃猿副領隊沈鈺傑直呼：「很滿意！內容都很不錯！」

沈鈺傑認為，3人臨場狀況落差不大，對比賽也有一定程度的掌握，今天面對澳洲隊投得出色的王奕翔，滑球出色且揮空率高。

鍾亦恩、陳世展和王奕翔，在國家隊角色定位都是先發，日後向母隊報到後的規劃，沈鈺傑初步透露：「他們從選拔賽至今，已經有一定的出賽量，原則上報到後就是調整並銜接秋訓，今年不會安排二軍出賽。不過，秋訓尾聲的交流賽，要視他們身體狀況而定，看是否在那時候安排出賽。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中