U18世界盃》樂天3新兵輪番好投！副領隊沈鈺傑親臨現場直呼滿意

（左起）鍾亦恩、陳世展和王奕翔。（本報合成照）

〔記者林宥辰／台北報導〕U18世界盃台灣隊今擊敗澳洲隊之後，提前晉級複賽，綜觀前4戰，台灣隊雖遭強敵美國隊無安打完封，但面對中國、巴拿馬和澳洲，投手戰力都有出色發揮，3位來自樂天桃猿的準職棒生鍾亦恩、陳世展和王奕翔，各自投的精采。

U18台灣隊扣除二刀流者，專職投手者共7人，其中3人是今年樂天桃猿選秀指名，分別是首輪的鍾亦恩、第3輪陳世展和第5輪王奕翔。

左投鍾亦恩首戰對中國4局送出8次三振、無失分，下勾的「綠島潛水艇」陳世展面對巴拿馬隊壓制5.2局同樣無失分，昨關鍵戰則輪到王奕翔，他以5局、7次三振無失分表現，護送台灣隊晉級。

3位樂天新兵預賽都先發無失分，親臨現場觀戰的樂天桃猿副領隊沈鈺傑直呼：「很滿意！內容都很不錯！」

沈鈺傑認為，3人臨場狀況落差不大，對比賽也有一定程度的掌握，今天面對澳洲隊投得出色的王奕翔，滑球出色且揮空率高。

鍾亦恩、陳世展和王奕翔，在國家隊角色定位都是先發，日後向母隊報到後的規劃，沈鈺傑初步透露：「他們從選拔賽至今，已經有一定的出賽量，原則上報到後就是調整並銜接秋訓，今年不會安排二軍出賽。不過，秋訓尾聲的交流賽，要視他們身體狀況而定，看是否在那時候安排出賽。」

