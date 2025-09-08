晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部》部長李洋明天正式上任 賴清德：用運動部壯大台灣

2025/09/08 19:58

運動部明天正式掛牌，奧運雙金得主李洋正式上任，總統賴清德稍早在臉書發文。（圖片取自臉輸）運動部明天正式掛牌，奧運雙金得主李洋正式上任，總統賴清德稍早在臉書發文。（圖片取自臉輸）

〔記者盧養宣／台北報導〕運動部將在明天「國民體育日」正式掛牌，奧運雙金得主李洋正式上任，總統賴清德稍早在臉書發文，表示自己身為總統，也是運動迷，深信體育運動是國力的象徵，同時再次強調政府體育政策的五大方向。

賴清德表示，這幾年「Team Taiwan」在國際屢創佳績，奧運、亞運、世大運、帕運、亞帕運、世界棒球12強賽，還有各級體育賽事，都有台灣英雄的熱血足跡，「身為總統，也是運動迷，我深信體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家。」

賴清德指出，這些年，政府有五大方向，努力讓政策向下紮根，讓體育運動向上發展：包括體育經費大提升、選手資源大升級、全民運動大推動、運動平權大支持、運動產業大發展等，他最後強調，運動部明天正式掛牌成立，政府一定會全力以赴，用運動壯大台灣。

體育政策五大方向如下：

體育經費大提升：體育署預算由2016年80億提升至2024年178億。明年度中央政府編列的預算更達到248億元。

選手資源大升級：#擴建國訓中心、#黃金計劃3.0、#建立國家級後勤支援團隊。

全民運動大推動：#擴增全國公有運動場館，提升規律運動人口，推廣運動風氣。

運動平權大支持：《#國民體育法》兩次修法，促進性別平等，推動適應運動，保障運動員權益。

運動產業大發展：《#運動產業發展條例》兩次修法，幫助運動產業拓展多元市場，壯大運動產業規模

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中