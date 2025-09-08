運動部》部長李洋明天正式上任 賴清德：用運動部壯大台灣

運動部明天正式掛牌，奧運雙金得主李洋正式上任，總統賴清德稍早在臉書發文。（圖片取自臉輸）

〔記者盧養宣／台北報導〕運動部將在明天「國民體育日」正式掛牌，奧運雙金得主李洋正式上任，總統賴清德稍早在臉書發文，表示自己身為總統，也是運動迷，深信體育運動是國力的象徵，同時再次強調政府體育政策的五大方向。

賴清德表示，這幾年「Team Taiwan」在國際屢創佳績，奧運、亞運、世大運、帕運、亞帕運、世界棒球12強賽，還有各級體育賽事，都有台灣英雄的熱血足跡，「身為總統，也是運動迷，我深信體育運動是國力的象徵，可以促進身心健康、團結國家。」

賴清德指出，這些年，政府有五大方向，努力讓政策向下紮根，讓體育運動向上發展：包括體育經費大提升、選手資源大升級、全民運動大推動、運動平權大支持、運動產業大發展等，他最後強調，運動部明天正式掛牌成立，政府一定會全力以赴，用運動壯大台灣。

體育政策五大方向如下：

體育經費大提升：體育署預算由2016年80億提升至2024年178億。明年度中央政府編列的預算更達到248億元。

選手資源大升級：#擴建國訓中心、#黃金計劃3.0、#建立國家級後勤支援團隊。

全民運動大推動：#擴增全國公有運動場館，提升規律運動人口，推廣運動風氣。

運動平權大支持：《#國民體育法》兩次修法，促進性別平等，推動適應運動，保障運動員權益。

運動產業大發展：《#運動產業發展條例》兩次修法，幫助運動產業拓展多元市場，壯大運動產業規模

