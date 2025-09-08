晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》從經典賽資格賽到高階1A「很成功」 沙子宸賽季結束吐心聲

2025/09/08 20:57

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣運動家高階1A好手「大沙」沙子宸，在小聯盟賽季結束後於今天發文，表示今年對他來說是很成功的賽季，設定的目標都有如願達成。

21歲的沙子宸在今年季初於經典賽資格賽表現出色，幫助台灣成功挺進經典賽正賽，本季於運動家1A開季，在1A留下12場出賽有7場先發，3勝3敗，1次中繼成功與1次救援成功，防禦率2.70、在50.0局投球送出59K只有9次四壞保送，與4次觸身球。

沙子宸在6月與林維恩一起被升到高階1A，在高階1A沙子宸共出賽12場有10場先發，拿下1勝6敗，防禦率5.62，49.2局投球送出28次三振，21次四壞保送與9次觸身球保送。沙子宸今年在小聯盟共投99.2局，寫下旅美單季新高，防禦率4.15創生涯新低。

沙子宸今天在社群軟體上發文寫道：「我的2025球季結束了，很感謝大家今年從年初資格賽以來，一直以對我的關注、支持、鼓勵。在賽季中都還能看到大家的留言鼓勵，對我來說都是很大的動力 謝謝你們。」

談到本季賽季總結，沙子宸提到：「今年對我來說，絕對是個很成功的賽季，也是一個很大的突破，設定的目標都有如願達成，也很開心，最後健康順利完成了球季。賽季中也遇到幾次的挫折、低潮、倦怠、疲勞，但都是很好的養分的機會，也促使讓我在想法上得到了很多新的出口，畢竟職業賽季，這些都是一定會遇到的課題，每一個人都有屬於自己的時區，不用著急。只要照著自己的步調、設定的目標，最後也是可以到達終點。再來休賽季持續好好的持續準備自己，把自己升級，準備下一個賽季。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中