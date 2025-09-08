MiLB》從經典賽資格賽到高階1A「很成功」 沙子宸賽季結束吐心聲

沙子宸。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣運動家高階1A好手「大沙」沙子宸，在小聯盟賽季結束後於今天發文，表示今年對他來說是很成功的賽季，設定的目標都有如願達成。

21歲的沙子宸在今年季初於經典賽資格賽表現出色，幫助台灣成功挺進經典賽正賽，本季於運動家1A開季，在1A留下12場出賽有7場先發，3勝3敗，1次中繼成功與1次救援成功，防禦率2.70、在50.0局投球送出59K只有9次四壞保送，與4次觸身球。

沙子宸在6月與林維恩一起被升到高階1A，在高階1A沙子宸共出賽12場有10場先發，拿下1勝6敗，防禦率5.62，49.2局投球送出28次三振，21次四壞保送與9次觸身球保送。沙子宸今年在小聯盟共投99.2局，寫下旅美單季新高，防禦率4.15創生涯新低。

沙子宸今天在社群軟體上發文寫道：「我的2025球季結束了，很感謝大家今年從年初資格賽以來，一直以對我的關注、支持、鼓勵。在賽季中都還能看到大家的留言鼓勵，對我來說都是很大的動力 謝謝你們。」

談到本季賽季總結，沙子宸提到：「今年對我來說，絕對是個很成功的賽季，也是一個很大的突破，設定的目標都有如願達成，也很開心，最後健康順利完成了球季。賽季中也遇到幾次的挫折、低潮、倦怠、疲勞，但都是很好的養分的機會，也促使讓我在想法上得到了很多新的出口，畢竟職業賽季，這些都是一定會遇到的課題，每一個人都有屬於自己的時區，不用著急。只要照著自己的步調、設定的目標，最後也是可以到達終點。再來休賽季持續好好的持續準備自己，把自己升級，準備下一個賽季。」

