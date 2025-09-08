晴時多雲

體育 籃球 NBA

詹皇撰文人民日報 預示NBA與中國爭端完全冰釋

2025/09/08 22:24

詹姆斯。（資料照）詹姆斯。（資料照）

〔中央社〕美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國官媒「人民日報」發表文章的NBA球員，這一罕見舉動顯示，NBA與北京當局長達數年的爭端可能即將劃下句點。

路透社報導，已15度造訪中國的詹姆斯在文中寫道：「中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表示感謝。…我希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量。」

NBA在中國享有數十年快速成長，當地約有3億人從事籃球運動，相關產業規模據稱已超過40億美元。在休士頓火箭時任總經理莫雷（Daryl Morey）2019年在網路上發文支持香港的反政府示威人士之前，NBA在中國是最受歡迎的美國輸出文化產品之一。

中國中央電視台（CCTV）停止轉播NBA賽事長達28個月，當地贊助商斷絕合作關係，火箭隊周邊商品也被下架。NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）2022年透露，聯盟的損失高達「數億」美元。

6年後的今日，儘管美中兩國再度陷入貿易爭端，人民日報今天刊登詹姆斯的文章，凸顯NBA與中國的關係接近完全修復。中國是NBA在北美洲外最重要的市場。

過去3年來，中國央視已逐漸恢復往日轉播NBA賽事的規模，中國企業也重新與聯盟簽署合作協議。

NBA正準備下月在澳門舉行兩場季前賽，這是自2019年以來，首次再有NBA球隊在中國進行比賽。

