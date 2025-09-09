晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

運動部》部長李洋風光上任 台灣史上首位奧運奪雙金教練未獲邀請觀禮

2025/09/09 06:42

李洋。（資料照）李洋。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕運動部在今天9月9日國民體育日正式掛牌，東京、巴黎奧運雙金得主李洋為首任部長，這位年僅30歲的奧運雙金得主即將率領台灣運動開啟新的時代，備受各界期待，今天在台大體育館辦理揭牌暨布達典禮，不過，台灣首位奧運金牌教練劉慶文卻未獲邀請觀禮，只能送上遙遠的祝福。

李洋上月底確定接掌運動部，在上任前夕展現決心，「當選手時拚每一場比賽，現在會拚每一個政策，一步一步和大家跑向更好的未來。」形象清新的李洋獲得無數祝福，今天運動部掛牌和部長布達典禮具有歷史性意義，儀式選在可容納4000多人的台大體育館進行，廣邀各界貴賓參與台灣運動界劃時代的盛典，連3屆奧運奪牌、在東京奧運奪金的郭婞淳，教練林敬能就收到邀請函，今天特地北上見證。

8月底李洋正式出線成為運動部長，21年前的同一天台灣在雅典奧運跆拳道場上獲得2金1銀，也是台灣在奧運史上首次奪金，且是2金1銀的空前佳績，2004年雅典奧運總教練正是劉慶文，與陳詩欣、朱木炎、黃志雄和整個團隊，寫下屬於台灣的歷史，當時的競技處長彭臺臨憶及那個令人狂喜的日子，深植人心永難忘懷。

劉慶文卸下國家隊總教練後，2018年初國訓中心發生管理上諸多爭議，受當時體育署長林德福請託，出任國訓中心副執行長一職，解決選手與國訓管理階層的危機，接手競技訓練規畫督導業務，當時距雅加達─巨港亞運僅剩半年，新團隊臨危受命，在雅加達締造17金、19銀、31銅共67面獎牌佳績，當時在雅加達開設由台灣廚師進駐的「蘇丹公寓」，也是後來台灣在巴黎奧運擴大設置營外支援中心的雛型。

雅加達亞運的成功經驗，也為2020年東京奧運2金、4銀、6銅、12面獎牌的空前佳績奠下基礎，李洋和王齊麟在2020年東京奧運達到生涯顛峰奪金（實際比賽2021年），一起創造台灣國際大賽大奪牌時代的高潮，並延續到2024年巴黎奧運。

劉慶文在巴黎奧運前已屆齡退休，今天奧運雙金李洋部長風光就任運動部長，台灣在奧運首位奪金教練，李洋奧運雙金幕後推手之一卻未獲邀請見證，老兵不死，卻已被遺忘。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中