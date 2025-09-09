運動部》部長李洋風光上任 台灣史上首位奧運奪雙金教練未獲邀請觀禮

李洋。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕運動部在今天9月9日國民體育日正式掛牌，東京、巴黎奧運雙金得主李洋為首任部長，這位年僅30歲的奧運雙金得主即將率領台灣運動開啟新的時代，備受各界期待，今天在台大體育館辦理揭牌暨布達典禮，不過，台灣首位奧運金牌教練劉慶文卻未獲邀請觀禮，只能送上遙遠的祝福。

李洋上月底確定接掌運動部，在上任前夕展現決心，「當選手時拚每一場比賽，現在會拚每一個政策，一步一步和大家跑向更好的未來。」形象清新的李洋獲得無數祝福，今天運動部掛牌和部長布達典禮具有歷史性意義，儀式選在可容納4000多人的台大體育館進行，廣邀各界貴賓參與台灣運動界劃時代的盛典，連3屆奧運奪牌、在東京奧運奪金的郭婞淳，教練林敬能就收到邀請函，今天特地北上見證。

8月底李洋正式出線成為運動部長，21年前的同一天台灣在雅典奧運跆拳道場上獲得2金1銀，也是台灣在奧運史上首次奪金，且是2金1銀的空前佳績，2004年雅典奧運總教練正是劉慶文，與陳詩欣、朱木炎、黃志雄和整個團隊，寫下屬於台灣的歷史，當時的競技處長彭臺臨憶及那個令人狂喜的日子，深植人心永難忘懷。

劉慶文卸下國家隊總教練後，2018年初國訓中心發生管理上諸多爭議，受當時體育署長林德福請託，出任國訓中心副執行長一職，解決選手與國訓管理階層的危機，接手競技訓練規畫督導業務，當時距雅加達─巨港亞運僅剩半年，新團隊臨危受命，在雅加達締造17金、19銀、31銅共67面獎牌佳績，當時在雅加達開設由台灣廚師進駐的「蘇丹公寓」，也是後來台灣在巴黎奧運擴大設置營外支援中心的雛型。

雅加達亞運的成功經驗，也為2020年東京奧運2金、4銀、6銅、12面獎牌的空前佳績奠下基礎，李洋和王齊麟在2020年東京奧運達到生涯顛峰奪金（實際比賽2021年），一起創造台灣國際大賽大奪牌時代的高潮，並延續到2024年巴黎奧運。

劉慶文在巴黎奧運前已屆齡退休，今天奧運雙金李洋部長風光就任運動部長，台灣在奧運首位奪金教練，李洋奧運雙金幕後推手之一卻未獲邀請見證，老兵不死，卻已被遺忘。

