TPBL》第2位專職裁判難產 聯盟先實行「重點培訓」制度

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL第二季下月點燃戰火，聯盟元年引進專職裁判，第二個球季裁判又有新制度，將預計遴選3至4位中生代裁判進行「重點培訓」，盼執法標準更加完善。

聯盟7支球隊上季有4隊高層或總教練因賽後對裁判尺度發表意見，事後遭到聯盟罰款，如何提升吹判品質成為外界關注焦點。

聯盟去年迎來相隔近30年首位專職裁判葉俊宏，賽季期間不會參與學生聯賽、業餘聯賽的吹判，且必須觀看聯盟所有場次的影片，剪輯判例分析，與7隊持續溝通，對執法工作進行充足準備。

據了解，聯盟第二季原有新的專職裁判人選，不過在沒能達到共識下未能實現，副秘書長陽和平指出，新賽季將遴選中生代裁判進行重點培訓，除吹判比賽，也要參與聯盟的教育訓練，賽季結束後再評估是否成為專職裁判，「他們不用放棄原本的工作、也可以執法其他比賽，意願也會比較高。」

陽和平透露，心目中聯盟專職裁判的人數是6位，聯盟會持續致力於提升尺度一致性，「專職裁判絕對是職業籃球聯盟長期發展的重要一環，需要聯盟、球團與裁判多方共同努力。」

此外，聯盟休賽季決定不續聘于容、叢秀卉、藍偉雄3位裁判，新賽季裁判只剩19位，陽和平表示，裁判人手仍算充足，年輕裁判經過一季歷練，在經驗更加豐富後，吹判場次也會更多，不會有人力不足的問題。

