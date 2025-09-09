自由車》96聯賽武嶺站 旅外車手李廷威成大贏家

李廷威。（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年96自由車聯賽第三站，旅外車手李廷威，在清境提前發動攻擊，並一路單飛近15公里，最終以2小時29分17，毫無懸念地率先衝過終點，不僅奪下單站冠軍，更一舉收下積分冠軍橘衫與登山王紅點衫，成為最大贏家。

96聯賽武嶺站從南投埔里鎮地理中心碑出發，終點設於海拔3275公尺的武嶺停車場。此次比賽吸引來自超過17個國家、共計逾千名選手參加，年齡層橫跨13至67歲，展現出台灣作為「公路聖地」的國際魅力。

原本自認狀態平平的車手李廷威，原本設定的策略是在翠峰路段才進攻，但騎到比賽中段清境路段，身體狀況非常好，就有預感能稱霸。他表示，「當下就決定提前進攻，之後在翠峰的二波攻擊後，就一路單飛抵達終點。」

這場勝利對李廷威而言別具意義，在完成歐洲車隊階段性任務後返台，就投入96聯賽，且意外一舉奪回「熟悉」的橘衫，也讓他燃起挑戰三連霸的鬥志。李廷威笑說，「原本96聯賽最後兩站台東、花蓮站，因為與國家隊的環鄱陽湖撞期，可能會缺席，但如今可能要改變策略，要坐夜車趕到台東參賽。」

女子菁英組方面，悠活單車的許書瑋則展現穩健實力，以3小時00分25秒率先衝線，摘下本站女子冠軍。捷安特哥倫布車隊劉予倫、程秀如則包辦第二、三名。

本次比賽同樣見證了四件領騎衫的更替。由於部分選手因海外比賽缺席，領騎衫易主也讓聯賽戰況更添懸念。最終，李廷威同場拿下冠軍GUSTO橘衫與登山王Mercedes-Benz紅點衫，李靖烽收下衝刺王720armour藍衫，李亞倫則穿上新人王 Redeye白衫。96聯賽進入最後兩站，競爭格局顯得更加撲朔迷離。

除了菁英組的激烈角逐，96聯賽也持續推廣全民參與。本次武嶺站同樣規劃競賽組、市民競賽組與挑戰組三大分組，全程交管與嚴謹裁判配置，讓從職業到俱樂部型選手都能安心挑戰。96自轉車台灣執行長林聖淵表示，今日武嶺山上陰雨綿綿，體感溫度低於 13 度，但依然有眾多選手勇敢挑戰自我，展現毅力與決心。「我們特別感謝所有選手，不僅在嚴峻氣候下堅持完成賽事，更能全程遵守交通規則，與大會共同維護安全秩序。」

林聖淵強調，「在大家的努力下，本次賽事順利完成，成功舉辦了一場兼具挑戰性與公平性的高水平賽事。」身為聯賽代表性人物之一，李廷威也給予96自由車聯賽高度肯定：「96每年都有進步，市民競賽組的氣氛越來越好，且主辦單位還在低溫中提供毯子等貼心細節，都是很大的突破。」

