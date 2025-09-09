晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》96聯賽武嶺站 旅外車手李廷威成大贏家

2025/09/09 06:41

李廷威。（96聯賽提供）李廷威。（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年96自由車聯賽第三站，旅外車手李廷威，在清境提前發動攻擊，並一路單飛近15公里，最終以2小時29分17，毫無懸念地率先衝過終點，不僅奪下單站冠軍，更一舉收下積分冠軍橘衫與登山王紅點衫，成為最大贏家。

96聯賽武嶺站從南投埔里鎮地理中心碑出發，終點設於海拔3275公尺的武嶺停車場。此次比賽吸引來自超過17個國家、共計逾千名選手參加，年齡層橫跨13至67歲，展現出台灣作為「公路聖地」的國際魅力。

原本自認狀態平平的車手李廷威，原本設定的策略是在翠峰路段才進攻，但騎到比賽中段清境路段，身體狀況非常好，就有預感能稱霸。他表示，「當下就決定提前進攻，之後在翠峰的二波攻擊後，就一路單飛抵達終點。」

這場勝利對李廷威而言別具意義，在完成歐洲車隊階段性任務後返台，就投入96聯賽，且意外一舉奪回「熟悉」的橘衫，也讓他燃起挑戰三連霸的鬥志。李廷威笑說，「原本96聯賽最後兩站台東、花蓮站，因為與國家隊的環鄱陽湖撞期，可能會缺席，但如今可能要改變策略，要坐夜車趕到台東參賽。」

女子菁英組方面，悠活單車的許書瑋則展現穩健實力，以3小時00分25秒率先衝線，摘下本站女子冠軍。捷安特哥倫布車隊劉予倫、程秀如則包辦第二、三名。

本次比賽同樣見證了四件領騎衫的更替。由於部分選手因海外比賽缺席，領騎衫易主也讓聯賽戰況更添懸念。最終，李廷威同場拿下冠軍GUSTO橘衫與登山王Mercedes-Benz紅點衫，李靖烽收下衝刺王720armour藍衫，李亞倫則穿上新人王 Redeye白衫。96聯賽進入最後兩站，競爭格局顯得更加撲朔迷離。

除了菁英組的激烈角逐，96聯賽也持續推廣全民參與。本次武嶺站同樣規劃競賽組、市民競賽組與挑戰組三大分組，全程交管與嚴謹裁判配置，讓從職業到俱樂部型選手都能安心挑戰。96自轉車台灣執行長林聖淵表示，今日武嶺山上陰雨綿綿，體感溫度低於 13 度，但依然有眾多選手勇敢挑戰自我，展現毅力與決心。「我們特別感謝所有選手，不僅在嚴峻氣候下堅持完成賽事，更能全程遵守交通規則，與大會共同維護安全秩序。」

林聖淵強調，「在大家的努力下，本次賽事順利完成，成功舉辦了一場兼具挑戰性與公平性的高水平賽事。」身為聯賽代表性人物之一，李廷威也給予96自由車聯賽高度肯定：「96每年都有進步，市民競賽組的氣氛越來越好，且主辦單位還在低溫中提供毯子等貼心細節，都是很大的突破。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中