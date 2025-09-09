MLB》道奇212轟馬恩西歸隊最在意1件事！30歲捕手上來2天又被下放

馬恩西。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇今天將回到主場迎戰洛磯，明星重砲馬恩西（Max Muncy）也正式脫離傷兵名單，此役將擔任道奇先發第4棒三壘手，馬恩西賽前受訪也坦言，自己很想趕快復出幫助球隊。

馬恩西在美國時間7月2日與白襪之戰時因跑壘撞到左膝受傷，因此進入傷兵名單，直到美國時間8月4日才重返球場；然而13日賽前又被臨時移出先發打線，經檢查後確認遭遇一級斜肌拉傷，又缺陣直到今天才復出。

距離2次進入傷兵名單的時間僅隔11天，馬恩西如今趕在球季關鍵時刻回歸，他在賽前受訪時表示：「我確實很想早點回歸，但我也知道這很不切實際，所以我專注在把自己的狀態找回來。不管這個球季最後如何，我都想做到一些事情來幫助球隊，如果能幫球隊重回正軌，那就夠了。」

生涯累積212轟的馬恩西，本季出賽89場，打擊三圍.258/.389/.491，敲出17轟、64分打點，wRC+146。馬恩西強調：「我最在意的是能不能全力揮棒，目前來看，我感覺沒有任何困難。」

馬恩西今天脫離傷兵名單，道奇賽前也做出陣容異動，將30歲捕手羅賓森（Chuckie Robinson）下放3A。羅賓森在7日時因24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing）進10天傷兵而被拉上大聯盟，但只待2天都沒上場，今天再度回到3A。

