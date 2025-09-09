MLB》費城人單日出現2傷兵 打擊雙冠王透納預計季後賽前能歸隊

透納。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天宣布多了兩名傷兵，明星游擊手透納（Trea Turner）前役因跑壘傷退，經檢查為右大腿後肌一級拉傷。而費城三壘手波姆（Alec Bohm）也出現左肩發炎，兩人都被放進10天傷兵名單。

費城人昨天在客場與馬林魚之戰，透納第7局敲游擊滾地球，馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez）發生傳球失誤，讓透納上一壘。但透納在跑壘過程中不慎傷到右腳，因此提前傷退。

經檢查後，透納的傷勢為右大腿後肌一級拉傷，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）今天受訪說明，透納的核磁共振（MRI）檢查結果比預期好，認為季後賽前能歸隊。

透納今年出賽140場，交出15轟、69分打點，以打擊率3成05、單季179安居國聯打擊雙冠王。透納去年曾遭遇左大腿後肌二級拉傷，缺陣6週的時間。

波姆。（資料照，法新社）

至於波姆的左肩傷勢，湯姆森表示，他的左肩問題有一段時間，「他一直苦撐，大概有10天，偶爾會在揮棒感到不適，他昨天每次揮棒都感覺不適，所以我們決定讓他停下來。」

曾在2024年入選明星賽的波姆，本季出賽111場，繳出9轟、51分打點、打擊率2成72的成績。

費城人今天從3A拉上工具人坎普（Otto Kemp）、以及內野手D.華頓（Donovan Walton），填補空缺。

截至今天賽前，費城人隊以83勝60敗居國家聯盟東區龍頭，領先國東第二的大都會有7場勝差。

