體育 棒球 日職

日職》樂天隊史首冠功臣 日本大賽MVP「小巨人」美馬學將退休

2025/09/09 07:52

美馬學。（資料照）美馬學。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德38歲老將「小巨人」美馬學今年受到傷勢影響，整季沒有在一軍出賽，根據《日刊體育》報導，美馬學今年季後將退休，結束15年的職業生涯。

身高為169公分的美馬學，是在2010年日職選秀會中獲樂天金鷲第二指名，他在2013年日本大賽，面對讀賣巨人2場先發都沒有失分，該年季後賽3戰全勝，合計20.2局無失分，幫助樂天球團勇奪隊史首座「日本一」總冠軍。美馬學也獲選該年日本大賽最有價值球員（MVP）。

美馬學在2019年季後行使自由球員權利，以3年5億日圓合約轉戰羅德隊。美馬學效力羅德3年期間，兩度交出單季10勝成績。

不過，美馬學去年受到傷勢影響，整季僅先發3場，其防禦率為7.43，今年更是未上到一軍。如今美馬學將在季後卸下戰袍。

即將在9月19日滿39歲的美馬學，生涯在日職266場出賽有241場先發，合計80勝88敗、平均防禦率3.94，共賞1041次三振。生涯兩度入選明星賽。

此外，曾效力日本火腿的「台灣大王」王柏融，曾在2023年8月17日的比賽中，3局下從美馬學手中擊出陽春砲，當時是他賽季首轟，同時也是他睽違669日在一軍開轟。

