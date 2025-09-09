MLB》宇宙道奇趨近完全體！明星鐵捕史密斯、金手套工具人回歸在即

史密斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天迎來明星三壘手馬恩西（Max Muncy）回歸，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會上，也透露目前球隊的傷兵狀況。

道奇今天面對洛磯，先發投手是6日原定要投金鶯的王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow），當天葛拉斯諾突然背部緊繃，因此讓大谷翔平臨危受命先發登板。羅伯斯今天表示，葛拉斯諾透露自己身體狀況很好，球隊會再觀察他的情況，「他能回到場上對我們是大加分。」

至於主戰明星鐵捕史密斯（Will Smith），在9月4日對海盜遭界外球中右手後便缺陣至今，今天戰洛磯由羅特維特（Ben Rortvedt）先發蹲捕，不過羅伯斯透露，史密斯今天已經可以上陣，也預計他明天將重返先發名單。

關於史密斯後續的使用計畫，羅伯斯表示，這個系列戰打算讓史密斯上2場；另外，6日對金鶯因自打球擊中右膝進10天傷兵名單的大物捕手拉辛（Dalton Rushing），羅伯斯表示：「Dalton今天看起來好多了，等10天之後，我們應該就能更清楚未來的安排。」

道奇還有另一個好消息，韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）確定將於台灣時間9月11日復出。

