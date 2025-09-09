晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》本季首度進明星賽 巨人終結者羅德里奎茲將動TJ手術

2025/09/09 08:51

巨人隊明星後援投手R.羅德里奎茲。（資料照，路透）巨人隊明星後援投手R.羅德里奎茲。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊明星後援投手R.羅德里奎茲（Randy Rodríguez）在8月底因右手肘拉傷缺陣，《舊金山紀事報》巨人隨隊記者魯賓（Shayna Rubin）在社群媒體X指出，R.羅德里奎茲將在9月的最後一週動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），預計缺陣2026年賽季。

現年26歲的R.羅德里奎茲本季出賽50場，交出3勝5敗、防禦率1.78，有13次中繼成功、4次救援成功，共投50.2局賞67次三振，被打擊率僅1成87，每局被上壘率（WHIP）為0.89。今年也是R.羅德里奎茲首度入選明星賽。

巨人隊在今年交易大限前把明星後援多法爾（Camilo Doval）送至洋基，因此讓R.羅德里奎茲擔任關門角色。R.羅德里奎茲在8月份出賽6場，貢獻3次救援成功，吞下3敗，單月防禦率為6.35，共投5.2局失4分。

R.羅德里奎茲在今年8月26日因右手肘拉傷進15天傷兵名單，隨後轉至60天傷兵名單。如今R.羅德里奎茲要動TJ手術，預計明年賽季報銷。

R.羅德里奎茲去年球季後段也遇到手肘發炎傷勢，缺陣約6週時間，當時並未動手術治療。

