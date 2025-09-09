MLB》昨跑壘瑕疵引道奇媒體嚴厲批評！大谷翔平今賽前「罕見」加練

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日本巨星大谷翔平昨天上演雙響砲，幫助道奇中止5連敗，然後他在比賽後段也出現跑壘瑕疵，引發轉播單位批評。今天面對洛磯賽前，大谷也進行一項「罕見」的跑壘訓練。

昨天9上道奇無人出局攻佔一二壘，貝茲（Mookie Betts）掃出左外野射牆安打，二壘跑者羅特維特（Ben Rortvedt）回來得分，不過一壘跑者大谷翔平只推進一個壘包上到二壘。道奇轉播單位《SportsNet LA》主播尼爾森（Stephen Nelson）驚呼，大谷竟然只停在二壘讓貝茲的深遠飛球變成一壘安打。

擔任球評的前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）也直言：「我不明白為什麼大谷停在二壘。」隨後尼爾森更批評，道奇之所以會吞下5連敗，主要就是因為這些細節處理不夠細膩。

根據日媒報導，今天大谷賽前先進行約10分鐘的傳接球，接著短暫中斷，並在隊友進行打擊練習時站在二壘，並根據擊球結果做出反應。當打出高飛球時，大谷會模擬回壘，或是回壘後起跑的動作；打出滾地球時則會模擬起跑，或是停在壘間觀察，反覆演練實戰的跑壘情境。

道奇球評賀西瑟在昨天轉播當下也指出，大谷可能是看到貝茲離開打擊區的樣子，以為球飛出去了，但即便如此，大谷還是必須判斷球的落點才行。

大谷在比賽前的練習中進行跑壘訓練相當少見，道奇一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）強調：「過去3週全隊都有做此練習，因為我們在跑壘上都有出現失誤，像是因平飛球被雙殺，或是沒有正確判斷飛球。因此我詢問全隊球員，是否願意在打擊練習時練習跑壘。」

