晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》昨跑壘瑕疵引道奇媒體嚴厲批評！大谷翔平今賽前「罕見」加練

2025/09/09 08:39

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕日本巨星大谷翔平昨天上演雙響砲，幫助道奇中止5連敗，然後他在比賽後段也出現跑壘瑕疵，引發轉播單位批評。今天面對洛磯賽前，大谷也進行一項「罕見」的跑壘訓練。

昨天9上道奇無人出局攻佔一二壘，貝茲（Mookie Betts）掃出左外野射牆安打，二壘跑者羅特維特（Ben Rortvedt）回來得分，不過一壘跑者大谷翔平只推進一個壘包上到二壘。道奇轉播單位《SportsNet LA》主播尼爾森（Stephen Nelson）驚呼，大谷竟然只停在二壘讓貝茲的深遠飛球變成一壘安打。

擔任球評的前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）也直言：「我不明白為什麼大谷停在二壘。」隨後尼爾森更批評，道奇之所以會吞下5連敗，主要就是因為這些細節處理不夠細膩。

根據日媒報導，今天大谷賽前先進行約10分鐘的傳接球，接著短暫中斷，並在隊友進行打擊練習時站在二壘，並根據擊球結果做出反應。當打出高飛球時，大谷會模擬回壘，或是回壘後起跑的動作；打出滾地球時則會模擬起跑，或是停在壘間觀察，反覆演練實戰的跑壘情境。

道奇球評賀西瑟在昨天轉播當下也指出，大谷可能是看到貝茲離開打擊區的樣子，以為球飛出去了，但即便如此，大谷還是必須判斷球的落點才行。

大谷在比賽前的練習中進行跑壘訓練相當少見，道奇一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）強調：「過去3週全隊都有做此練習，因為我們在跑壘上都有出現失誤，像是因平飛球被雙殺，或是沒有正確判斷飛球。因此我詢問全隊球員，是否願意在打擊練習時練習跑壘。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中