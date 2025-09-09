晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》佐佐木朗希無法宰制小聯盟 道奇教頭明言很難回到大聯盟

2025/09/09 09:27

佐佐木朗希。（資料照，路透）佐佐木朗希。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲新人佐佐木朗希日前在小聯盟3A先發，主投5局失4分，表現並不理想。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在日本網路電視台《ABEMA》節目《早安羅伯斯》明言，佐佐木朗希的球速、控球都必須要再提升。

佐佐木朗希在美國時間9月2日先發面對太空人3A，主投5局被敲3安包含2轟，失掉4分，賞2次三振，丟2次四壞、1次觸身球，此戰最快球速為96.9英哩（約155.9公里），仍不見過往160公里的火球。佐佐木朗希目前在3A先發4場，防禦率高達7.07。

羅伯斯表示，佐佐木朗希的球速還沒有找回來，控球也不理想，「今年對朗希來說是學習和累積經驗的一年。以現狀來看，我覺得他還沒有完全準備好。」

佐佐木朗希在3A比賽中曾丟出最快98.8英哩（約159公里）的速球，但羅伯斯認為，「控球沒有跟上，隨後他要降球速去搶好球，我認為他應該在提升球速的同時，也要能保持控球才行。」

羅伯斯指出，「如果在小聯盟無法投出展現宰制級的表現，要去壓制大聯盟打者是很困難的。」

旅美第一年的佐佐木朗希，本季在大聯盟先發8場，拿到1勝1敗、防禦率4.72的成績，共投34.1局賞24次三振，丟22次保送、3次觸身球，被打擊率為2成25，每局被上壘率為1.49。佐佐木朗希在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，從8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽。

