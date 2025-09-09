MLB》昨日關門失敗還拉傷右肩 小熊終結者帕倫西亞進15天IL

帕倫西亞昨日對上國民拉傷右肩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）在昨日的比賽拉傷右肩後，今日被球隊放入15天傷兵名單。

昨天迎戰國民的小熊，在9局上半領先2分的情況下派出帕倫西亞試圖關門卻狀況不佳，接連遭到哈索爾（Robert Hassell III）與貝爾（Josh Bell）重砲出擊吞下救援失敗，而在面對查帕羅（Andrés Chaparro）的打席，第1球投出100.4英里（約161.6公里）速球後立刻蹲在投手丘上，隨後因傷退場休息，賽後被診斷出右肩拉傷。

帕倫西亞這一局面對5名打者都未能解決，合計被敲2轟、1支三壘安打、1支一壘安打與1次保送，直球均速98.5英里，比起他本季的均速還掉了1.1英里，另外他的快速指叉球均速86.8英里，也掉了1.3英里的球速。

小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，小熊今天起與勇士的系列賽，帕倫西亞都會隨隊，「我們會讓他接受治療，看看這幾天他身體的反應後再做後續的處理。」

今年是帕倫西亞大聯盟生涯第3個球季，目前扛下小熊終結者一職的他，今年52場後援出賽，51局投球送出59次三振，拿下6次中繼與22次救援成功，防禦率與每局被上壘率為3.00與1.18。

為了填補帕倫西亞的空缺，小熊從小聯盟3A拉上羅伯茲（Ethan Roberts），今年在3A出賽34場，防禦率與每局被上壘率分別為2.33與1.32，在大聯盟也有10場，9局的投球被打10支安打失掉6分。

Daniel Palencia exited today's game with an apparent injury. pic.twitter.com/n19CIATSUD — Marquee Sports Network （@WatchMarquee） September 7, 2025

