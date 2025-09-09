晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》前7局一度讓皇家無安打 守護者先發切科尼好投助隊4連勝

2025/09/09 09:53

切科尼前7局一度上演無安打，最終先發8局僅被敲1安且沒有失分。（美聯社）切科尼前7局一度上演無安打，最終先發8局僅被敲1安且沒有失分。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰皇家的守護者，進行雙方4連戰的首場比賽，靠著先發投手切科尼（Slade Cecconi）力扛8局無失分，甚至前7局還一度讓對手沒有安打進帳，並靠著團隊火力全開的表現下，終場以10：2輕取對手收下4連勝。

切科尼從開局起就讓皇家打者一籌莫展，7局的投球只讓對手透過3次保送上到壘包，而在續投第8局後，首名打者梅西（Michael Massey）敲出中外野方向安打，讓紀錄只停留在7局，切科尼雖一開始感覺有些可惜，但最後也受到全場主場球迷的起立掌聲，最終靠著隊友的守備幫忙，完成第8局的投球。

9局上半，守護者啟用牛棚換上肯特（Zak Kent），雖然狀況不穩掉了2分，但最後仍守下勝利。

切科尼今天表現絕佳的好投，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從美國時間1981年5月15日守護者投出無安打比賽後，團隊第4度出現單季至少2次7局以上無安打的表現。另外距離上一次投出無安打比賽，球隊已經7016天未再見過此壯舉，也成為大聯盟史上第4長。

打線部分，團隊一共敲出多達16支安打，先發打線除了捕手B.奈勒（Bo Naylor）5支0外，其餘選手都有安打進帳，其中施尼曼（Daniel Schneemann）、曼扎多（Kyle Manzardo）和羅奇歐（Brayan Rocchio）皆繳出3安猛打賞。

例行賽進入最後一個月的衝刺，守護者目前已73勝70敗，排在美聯外卡第5的位置，距離第3的水手只有2場勝差，而皇家則緊隨守護者後面，與水手也僅僅2.5場勝差。

