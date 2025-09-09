MLB》諾拉好投費城人完封大都會 國聯全壘打王史瓦伯連10場未開轟

費城人32歲明星投手諾拉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人32歲明星投手諾拉（Aaron Nola）今天交出6局無失分好投，加上費城3名後援投手守成，幫助費城人以1比0完封大都會，諾拉收收下本季第4勝。費城人以84勝60敗持續在國聯東區獨走，分區封王魔術數字為「M11」，領先國東第二的大都會有8場勝差。

諾拉今年受到傷勢所苦，賽前防禦率6.78是生涯最差表現。但諾拉今天回神，主投6局用94球無失分，僅被敲3安，賞7次三振、丟2次保送，繳出本季第2場6局0失分的優異好投，賽後防禦率降至6.24。

請繼續往下閱讀...

費城人後援群羅伯森（David Robertson）、史壯姆（Matt Strahm）各投1局無失分，第9局費城人推出火球終結者杜蘭（Jhoan Duran），他先被2安，讓大都會1出局攻占二、三壘，杜蘭連賞2次三振，驚險守住勝利、也摘得本季第28次救援成功。

費城人終結者杜蘭。（路透）

費城人打線全場7安，靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）2局下關鍵安打攻下全場唯一的1分。此外，費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）單場3支0、選1次保送，近10場都沒有開轟，仍以49轟居國家聯盟全壘打王，道奇日本巨星大谷翔平今賽前以48轟居次。

大都會全場有5安，當家強打索托（Juan Soto）單場3支0，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成61。大都會24歲大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）主投5.1局失1分，吞下生涯首敗，也中斷先發4連勝紀錄。

費城人重砲史瓦伯。（資料照，路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法