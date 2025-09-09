晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》諾拉好投費城人完封大都會 國聯全壘打王史瓦伯連10場未開轟

2025/09/09 10:01

費城人32歲明星投手諾拉。（美聯社）費城人32歲明星投手諾拉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人32歲明星投手諾拉（Aaron Nola）今天交出6局無失分好投，加上費城3名後援投手守成，幫助費城人以1比0完封大都會，諾拉收收下本季第4勝。費城人以84勝60敗持續在國聯東區獨走，分區封王魔術數字為「M11」，領先國東第二的大都會有8場勝差。

諾拉今年受到傷勢所苦，賽前防禦率6.78是生涯最差表現。但諾拉今天回神，主投6局用94球無失分，僅被敲3安，賞7次三振、丟2次保送，繳出本季第2場6局0失分的優異好投，賽後防禦率降至6.24。

費城人後援群羅伯森（David Robertson）、史壯姆（Matt Strahm）各投1局無失分，第9局費城人推出火球終結者杜蘭（Jhoan Duran），他先被2安，讓大都會1出局攻占二、三壘，杜蘭連賞2次三振，驚險守住勝利、也摘得本季第28次救援成功。

費城人終結者杜蘭。（路透）費城人終結者杜蘭。（路透）

費城人打線全場7安，靠卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）2局下關鍵安打攻下全場唯一的1分。此外，費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）單場3支0、選1次保送，近10場都沒有開轟，仍以49轟居國家聯盟全壘打王，道奇日本巨星大谷翔平今賽前以48轟居次。

大都會全場有5安，當家強打索托（Juan Soto）單場3支0，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成61。大都會24歲大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）主投5.1局失1分，吞下生涯首敗，也中斷先發4連勝紀錄。

費城人重砲史瓦伯。（資料照，路透）費城人重砲史瓦伯。（資料照，路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中