MLB》悲情！今永昇太連7場優質先發卻吞3敗 小熊遭勇士賞3連敗

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍球星今永昇太今天主投6局失3分，連7場交出優質先發表現，但小熊打線未能提供火力支援，小熊最終以1比4敗給勇士。小熊隊吞3連敗、近5戰吞4敗，目前仍以81勝63敗居國聯中區第二，排國聯外卡第一的位置。

今永昇太開賽連續解決2人後，被勇士打者阿爾比斯（Ozzie Albies）敲陽春砲，接著被勇士金河成敲安、鮑德溫（Drake Baldwin）敲關鍵二壘安打，以及阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）適時安打，讓勇士首局攻進3分。

從第2局起今永昇太回穩，後面5局只再被敲1安，這段期間沒有讓對手踏上二壘，也

沒有再掉分，一度連續解決12名打者。

小熊打線直到第7局靠麥特．蕭（Matt Shaw）的高飛犧牲打攻下全場唯一的1分。但8局下勇士強打一壘手歐森（Matt Olson）敲陽春砲追加保險分，讓小熊最終輸掉比賽。

今永昇太主投6局被敲5安包含1轟，失掉3分，賞4次三振，沒有投出四死球，賽後防禦率為3.21，吞本季第7敗。今永昇太自美國時間8月5日起，連7場繳出優質先發，這7場的投球卻只拿1勝、吞3敗。

此外，小熊日籍好手鈴木誠也全場4支1，吞2次三振，賽後打擊率為2成43。

勇士明星投手埃德（Bryce Elder）今先發6.1局失1分，收本季第7勝。

