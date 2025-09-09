晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》最棒的生日禮物！前12強古巴教頭梅沙之子敲生涯首轟寫難得紀錄

2025/09/09 10:31

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日馬林魚在主場迎戰國民，雖以7：15吞敗，不過今年迎來菜鳥年的古巴傳奇教頭之子梅沙二世（Victor Mesa Jr.），在今天24歲生日敲出個人在大聯盟的第1支全壘打，也寫下難得一見的紀錄。

比賽來到8局下半，埋伏在9棒的梅沙二世迎來一二壘有人的進攻機會，面對日籍投手小笠原慎之介偏高的滑球，一棒扛出右外野方向的全壘打，大聯盟生涯首轟出爐，擊球初速與距離分別為102.1英里（約164.3公里）與394英尺。

梅沙二世生涯的里程碑，也為自己寫下紀錄，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從外卡時代後，梅沙二世成為第7位在生日當天敲出生涯首轟的球員，此外古巴記者羅梅洛（Francys Romero）也表示，梅沙二世也是第1位在生日當天敲出全壘打的古巴籍新秀。

梅沙二世今年在大聯盟出賽11場，21個打數敲出5支安打，選到4次保送並吞下4K，打擊三圍.238/.360/.429。

今天過24歲生日的梅沙二世，敲出大聯盟生涯首轟。（美聯社）今天過24歲生日的梅沙二世，敲出大聯盟生涯首轟。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中