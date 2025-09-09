MLB》最棒的生日禮物！前12強古巴教頭梅沙之子敲生涯首轟寫難得紀錄

Best present ever?



〔體育中心／綜合報導〕今日馬林魚在主場迎戰國民，雖以7：15吞敗，不過今年迎來菜鳥年的古巴傳奇教頭之子梅沙二世（Victor Mesa Jr.），在今天24歲生日敲出個人在大聯盟的第1支全壘打，也寫下難得一見的紀錄。

比賽來到8局下半，埋伏在9棒的梅沙二世迎來一二壘有人的進攻機會，面對日籍投手小笠原慎之介偏高的滑球，一棒扛出右外野方向的全壘打，大聯盟生涯首轟出爐，擊球初速與距離分別為102.1英里（約164.3公里）與394英尺。

梅沙二世生涯的里程碑，也為自己寫下紀錄，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從外卡時代後，梅沙二世成為第7位在生日當天敲出生涯首轟的球員，此外古巴記者羅梅洛（Francys Romero）也表示，梅沙二世也是第1位在生日當天敲出全壘打的古巴籍新秀。

梅沙二世今年在大聯盟出賽11場，21個打數敲出5支安打，選到4次保送並吞下4K，打擊三圍.238/.360/.429。

今天過24歲生日的梅沙二世，敲出大聯盟生涯首轟。（美聯社）

