澎湖全縣運動會912開幕 新增特奧滾球及規劃身心障礙者選手參加田徑項目

澎湖縣運動會首度將特奧滾球，納入競技項目。（許育愷提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕延續8月菊島盃全國棒球賽及69屆澎湖縣運球類會內賽運動熱潮後，澎湖縣第69屆全縣運動會開幕典禮將於9月12日展開。共辦理了帆船、木球以及國小足球、籃球、游泳、棒球、羽球、桌球、滑輪溜冰共13項競技，值得一提的是自今年開始，縣運新增特奧滾球及規劃身心障礙者選手參加田徑項目，首先試辦60公尺、鉛球及立定跳遠。

本屆縣運以「健康縣民‧活力無限」為主題，除推廣全民運動風氣，更希望藉由競賽交流，增進鄉里情誼，凝聚縣民向心力。 開幕典禮訂於9月12日下午5時20分起的暖場節目，有童年回憶殺霹靂吉利偶葉小釵、一頁書和大家互動，主節目邀請澎防部戰鼓隊、明圓幼兒園演出太鼓及最近很夯的國武術、還有縣內社區舞蹈組合演出舞蹈嘉年華、夜幕低垂時觀賞火舞演出，再邀請韓國職棒跟國際啦啦隊的雙星組和李晧禎、金賢姈引領選手們進場。

澎湖縣政府表示，希望透過縣運激發更多人投入運動行列，推動「運動在地化、全民健康化」的目標。今年縣運報名十分踴躍共計有隊職員選手近3000人參加，9月12日起連續3日田徑項目將在縣立田徑場開賽。

今年澎湖縣第69屆運動會，首度納入特奧滾球及身心障礙田徑項目，也被稱為澎湖縣運動會特奧元年 。主要是澎湖縣議員許育愷的爭取，讓特生孩子們獲得參加運動競賽的資格，下一個目標將繼續爭取澎湖縣中小學聯合運動會 ，也同樣能給這群孩子們上場競逐希望的機會。

澎湖縣議員許育愷積極爭取下，力促澎湖縣運特奧元年實現。（許育愷提供）

