晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澎湖全縣運動會912開幕 新增特奧滾球及規劃身心障礙者選手參加田徑項目

2025/09/09 10:20

澎湖縣運動會首度將特奧滾球，納入競技項目。（許育愷提供）澎湖縣運動會首度將特奧滾球，納入競技項目。（許育愷提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕延續8月菊島盃全國棒球賽及69屆澎湖縣運球類會內賽運動熱潮後，澎湖縣第69屆全縣運動會開幕典禮將於9月12日展開。共辦理了帆船、木球以及國小足球、籃球、游泳、棒球、羽球、桌球、滑輪溜冰共13項競技，值得一提的是自今年開始，縣運新增特奧滾球及規劃身心障礙者選手參加田徑項目，首先試辦60公尺、鉛球及立定跳遠。

本屆縣運以「健康縣民‧活力無限」為主題，除推廣全民運動風氣，更希望藉由競賽交流，增進鄉里情誼，凝聚縣民向心力。 開幕典禮訂於9月12日下午5時20分起的暖場節目，有童年回憶殺霹靂吉利偶葉小釵、一頁書和大家互動，主節目邀請澎防部戰鼓隊、明圓幼兒園演出太鼓及最近很夯的國武術、還有縣內社區舞蹈組合演出舞蹈嘉年華、夜幕低垂時觀賞火舞演出，再邀請韓國職棒跟國際啦啦隊的雙星組和李晧禎、金賢姈引領選手們進場。

澎湖縣政府表示，希望透過縣運激發更多人投入運動行列，推動「運動在地化、全民健康化」的目標。今年縣運報名十分踴躍共計有隊職員選手近3000人參加，9月12日起連續3日田徑項目將在縣立田徑場開賽。

今年澎湖縣第69屆運動會，首度納入特奧滾球及身心障礙田徑項目，也被稱為澎湖縣運動會特奧元年 。主要是澎湖縣議員許育愷的爭取，讓特生孩子們獲得參加運動競賽的資格，下一個目標將繼續爭取澎湖縣中小學聯合運動會 ，也同樣能給這群孩子們上場競逐希望的機會。

澎湖縣議員許育愷積極爭取下，力促澎湖縣運特奧元年實現。（許育愷提供）澎湖縣議員許育愷積極爭取下，力促澎湖縣運特奧元年實現。（許育愷提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中