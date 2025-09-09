晴時多雲

運動部》從卓榮泰手中接下任命令 李洋：為台灣體育打造新的里程碑

2025/09/09 10:35

李洋。（記者廖振輝攝）李洋。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部今天在台大體育館進行揭牌暨布達典禮，羽球奧運雙金得主李洋從行政院長卓榮泰手中接下任命令以及運動部印信，將正式走馬上任，現場不少體壇人士到場觀禮，場面相當熱鬧。

運動部今天正式揭牌，總統賴清德、行政院長卓榮泰到場，布達儀式由卓榮泰頒授李洋部長任命令及運動部印信，儀式在台大綜合體育館內透過LED畫面連線至運動部現場進行異地揭牌。

今天為適逢「國民體育日」，同時為運動部揭牌，場面熱鬧，除了政府各機關代表，不少體壇相關人士到場觀禮，包含中華奧會主席林鴻道、各協會理事長、秘書長，職籃兩聯盟代表TPBL會長莊瑞雄、秘書長王志群、PLG副會長陳建州、桃園領航猿副領隊陳信安，中華職棒會長蔡其昌，選手方面則有奧運拳擊金牌林郁婷、空手道銅牌女將文姿云等人。

李洋在致詞時表示，從競技場上轉換到這崗位，感謝總統和院長在政策上全力支持，為台灣運動史開啟全新里程碑，內心滿滿感恩外也知道自己肩負重任，我是運動員，在賽場上經歷無數挑戰，很清楚運動員的心聲，未來運動部將著重六面向。

李洋提到，這六面相包含第一全民運動真正落實，第二為整合資源強化競技發展，串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境；第三推動國際賽事與交流、第四促進運動產業成長、第五實踐永續與多元價值，第六是投入兒童、青少年與基層培育，運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想，「身為運動員我熱愛挑戰，也喜歡和團隊贏下勝利，我會用場上的運動精神，為台灣體育打造新的里程碑。」

運動部今天在台大體育館進行揭牌暨布達典禮。（記者廖振輝攝）運動部今天在台大體育館進行揭牌暨布達典禮。（記者廖振輝攝）

