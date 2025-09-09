運動部》對李洋擔任部長有信心 賴清德：盼用運動團結、振奮國人

總統賴清德、行政院長卓榮泰、首任部長李洋9日出席運動部揭牌典禮。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕今天9月9日適逢「國民體育日」，運動部正式上路，奧運羽球雙金得主李洋正式從行政院長卓榮泰手中接下任命令以及運動部印信，將正式走馬上任。總統賴清德對於李洋接下部長一職相當有信心，看好他能夠像當初在東京奧運的致勝壓線球一樣，用運動帶給國人振奮、喜悅跟團結。

年僅30歲的李洋正式接下運動部長一職，今天總統賴清德致詞時表達對於李洋的期許，「我要代表全民來感謝李洋部長，也恭喜他眾望所歸榮任第一任的「運動部」部長，祝福未來的運動部，在李洋部長的帶領下，能開啟全民運動、競技運動以及職業運動的新紀元。」

請繼續往下閱讀...

賴清德感謝李洋願意承擔重責大任，「很多人會想說李洋部長他是在運動場上的金牌選手，他是不是有能力帶領運動部？剛剛卓榮泰院長已經替大家回答了這個問題，萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌這麼難，而且他還得到兩面奧運金牌。」

賴清德表示，從李洋的致詞當中，已經看得出來，他已經做好準備，他不僅了解運動員的心聲也了解推動運動發展所碰到的困難，他甚至也提出了未來六項具體的工作計畫。「我在這裡要向李洋部長、在場所有運動界的好朋友以及國人說，我本人還有卓院長帶領的行政團隊，一定鼎力支持李洋部長。我也希望我們體育界，全民都支持李洋部長。」

賴清德提到，運動部主要有一署、三中心。全民運動署負責推廣全民運動，希望每一個人都能有一項運動，強健自己的體魄，讓國人健康，讓國家更強，也讓世界擁抱台灣。另外在競技運動方面，「國家運動訓練中心」與「國家運動科學中心」來幫助推廣競技運動，非常希望每一位運動選手都能夠得到國家的支持，在運動場上追求自己的夢想，同時也能夠站上國際的舞台來為國爭光，讓國家因為運動員的傑出表現而更加團結。

賴清德強調，希望能夠持續推廣職業運動，不希望運動選手的運動生涯那麼短，當離開運動場後，就沒有辦法繼續發揮他們的熱情，「所以我們要持續推廣職業運動，從半職業運動到邁入職業運動，讓選手可以站在國際的競技舞台上為國爭光，然後可以轉進職業運動，有些運動選手離開運動舞台，還可以從事其他的工作，形成一個運動的生態鏈。」

另外，賴清德分享這次運動部LOGO靈感發想來自12強棒球賽，「我相信當我們看那一場比賽的時候，我們是很振奮的。即使影片重新播放，我們看了仍然熱血沸騰，陳傑憲對日本那一戰，他敲出決定勝負的三分砲，當他繞過三壘的時候，比出這個手勢，可以說是把全國民眾凝聚團結在一起，所以Team Taiwan就是台灣精神，台灣精神就是團隊精神。我要強調體育運動不分黨派，體育不分黨派，運動團結國家。我們大家一起來，讓運動員都可以追逐夢想，讓全民都可以得到健康，也讓我們國家可以持續在國際上發光發熱，得到國際社會的肯定。」

總統賴清德、行政院長卓榮泰、首任部長李洋9日出席運動部揭牌典禮。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法