晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷敲長打、單季97次保送創新高 葛拉斯諾7局飆11K無安打摘勝

2025/09/09 12:41

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天先發7局無安打、狂飆11次三振，卻被敲高飛犧牲打失掉1分。日本巨星大谷翔平全場貢獻1支長打，加上道奇球星貝茲（Mookie Betts）關鍵長打，幫助道奇隊以3比1擊敗全大聯盟墊底洛磯。道奇收本季第80勝。

葛拉斯諾主投7局用105球，沒有被敲安，狂賞11次三振、丟2次保送，連續解決最後面對的14名打者，卻因高飛犧牲打失1分，賽後防禦率降至3.21，葛拉斯諾收本季第2勝。

洛磯打線前8局0安打，卻在第2局貝克（Jordan Beck）靠保送和盜壘、以及隊友飛球推進，加上法默（Kyle Farmer）的高飛犧牲打攻下1分。

道奇打線前5局也只有1支安打，第6局道奇先獲2次保送，接著佛里曼（Freddie Freeman）關鍵二壘安打攻進球隊第1分。第7局道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）挨觸身球上壘，2出局後，大谷翔平敲出二壘安打，道奇攻佔二、三壘，貝茲擊出帶有2分打點的超前安打，為道奇取得3比1的領先。

道奇強投葛拉斯諾。（美聯社）道奇強投葛拉斯諾。（美聯社）

道奇牛棚大將崔南（Blake Treinen）第8局無失分，第9局終結者史考特（Tanner Scott）登板，前面8局0安的洛磯打線靠瑞特（Ryan Ritter）擊出左外野二壘安打，突破對手無安打。史考特連續解決2人守住勝利，並收本季第21次救援成功。

大谷翔平全場3打數1安是一支長打，有1次保送、吞2次三振，賽後打擊率為2成79。「打者翔平」單季97次保送創生涯單季新高，打破2021年單季96次四壞的自身紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中