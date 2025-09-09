MLB》大谷敲長打、單季97次保送創新高 葛拉斯諾7局飆11K無安打摘勝

大谷翔平。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天先發7局無安打、狂飆11次三振，卻被敲高飛犧牲打失掉1分。日本巨星大谷翔平全場貢獻1支長打，加上道奇球星貝茲（Mookie Betts）關鍵長打，幫助道奇隊以3比1擊敗全大聯盟墊底洛磯。道奇收本季第80勝。

葛拉斯諾主投7局用105球，沒有被敲安，狂賞11次三振、丟2次保送，連續解決最後面對的14名打者，卻因高飛犧牲打失1分，賽後防禦率降至3.21，葛拉斯諾收本季第2勝。

請繼續往下閱讀...

洛磯打線前8局0安打，卻在第2局貝克（Jordan Beck）靠保送和盜壘、以及隊友飛球推進，加上法默（Kyle Farmer）的高飛犧牲打攻下1分。

道奇打線前5局也只有1支安打，第6局道奇先獲2次保送，接著佛里曼（Freddie Freeman）關鍵二壘安打攻進球隊第1分。第7局道奇外野手帕赫斯（Andy Pages）挨觸身球上壘，2出局後，大谷翔平敲出二壘安打，道奇攻佔二、三壘，貝茲擊出帶有2分打點的超前安打，為道奇取得3比1的領先。

道奇強投葛拉斯諾。（美聯社）

道奇牛棚大將崔南（Blake Treinen）第8局無失分，第9局終結者史考特（Tanner Scott）登板，前面8局0安的洛磯打線靠瑞特（Ryan Ritter）擊出左外野二壘安打，突破對手無安打。史考特連續解決2人守住勝利，並收本季第21次救援成功。

大谷翔平全場3打數1安是一支長打，有1次保送、吞2次三振，賽後打擊率為2成79。「打者翔平」單季97次保送創生涯單季新高，打破2021年單季96次四壞的自身紀錄。

Seven no-hit innings for Tyler Glasnow! pic.twitter.com/roM1ZRH2Az — MLB （@MLB） September 9, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法