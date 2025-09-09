棒球》為台灣棒球拚了！ 辜仲諒16日能否參與東京世界棒壘球總會會議很關鍵

棒協理事長辜仲諒。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕世界棒壘球總會（WBSC）將於16、17日即將在日本東京舉行重要會議，會議重點將是討論如何布局下屆WBSC重要人事幹部改選，中華棒協理事長辜仲諒已經決定尋求連任WBSC副會長，繼續為台灣棒球世界發聲，若未能順利成行，提前與國際棒壇重要人士會面並交換意見尋求支持，恐將讓台灣棒球在未來喪失發言管道，降低世界能見度，影響深遠。

辜仲諒近日將啟程先到日本沖繩為台灣隊加油打氣，更重要的是代表WBSC會長法卡利，以副會長身分出席U18世界盃棒球賽閉幕與頒獎典禮，隨後希望參與16、17日在東京舉行的WBSC會議，與國際棒壇領袖交流、拉票，屆時也將拜會日本棒球總會會長山中正竹等世界棒壇重量級人物，尋求支持連任WBSC副會長。

台灣去11月勇奪世界12強棒球賽冠軍、8月又連霸U15亞洲盃，以及拿下次青少棒世界冠軍，接著又在威廉波特世界少棒賽勇奪睽違29年的冠軍，台灣棒球好事連連，日前辜理事長還率領三級冠軍隊成員受邀進入總統府，接受總統賴清德嘉勉，賴總統也肯定辜仲諒為台灣棒球出錢出力。

積極參與國際棒球事務的辜仲諒決定尋求連任WBSC副會長，更遠大目標是未來有機會能角逐世界棒壘球總會會長乙職，繼續為台灣棒球發聲，若能獲選，將使得台灣在世界棒壇扮演更重要角色。體育署、中華職棒聯盟都已經明確表達支持辜理事長尋求連任。

棒協日前表示，過去WBSC分為棒球部、壘球部，各自有副會長和執行委員，去年改組後會長法卡利任期到2028年，下轄2名副會長，各代表棒、壘球，另包括執委、秘書長、財務長等職務都要全面改選，預計10月14至19日在泰國曼谷召開WBSC執委會和會員大會進行首次改選，由於有興趣角逐者人選眾多，辜仲諒若要保住副會長一職，勢必要盡早布局，16日東京會議就是建立人脈、以及打好公關的最佳舞台。

