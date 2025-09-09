晴時多雲

運動部》30歲的李洋扛部長重責 卓榮泰鼓勵：拿奧運金牌更難

2025/09/09 12:30

行政院長卓榮泰（左）9日出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」，並頒發任命令給首任部長李洋（右）。（記者廖振輝攝）行政院長卓榮泰（左）9日出席「運動部揭牌暨部長布達典禮」，並頒發任命令給首任部長李洋（右）。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部今天正式上路，由30歲的奧運羽球雙金得主李洋擔任部長一職，對於外界質疑他是否能扛下部長重責，行政院長卓榮泰透露，當時他徵詢李洋意見時曾告訴他，「萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌這麼難，而且他還可以得兩次。」

卓榮泰今天在揭牌典禮上分享，賴清德總統還是總統候選人時，公布了8項體育政策，其中第1項就是要成立「體育及運動發展部」，另外要把國家的體育預算達到200億，今年的年初就達到了，明年的預算達到248億。另外，他也提到，去年9月9日，一樣是國民體育日，體育及運動發展部的諮詢小組第一次開會，「在這當中，共開了5次諮詢小組會議，與國內第一線的體育選手、教練、學者專家，討論如何塑造一個屬於台灣全新的運動部的構想，提出了許多規劃策略以及未來計畫。從運動員的權益保障、學生運動員的生涯發展、運動產業的發展、全民運動的推廣，到國際賽事品牌的建立，都在諮詢小組會議中充分討論，而且做成了相當重要的定論。」

卓榮泰透露，李洋當時就是諮詢小組中的成員，「他在諮詢小組開會的每一次，從來沒有缺席，每次都發表了很深入、很重要的意見，也因此我們認為，要找一位能夠在球場上為國爭光、能夠在會議上為廣大運動國人們設想未來的規劃，而且能夠每一次身體力行做到的，就是當我們部長最好的人選。」

卓榮泰透露，從徵詢李洋開始擔任部長時，自己就跟他說過：「萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌這麼難，而且他還可以得兩次。」不過，卓榮泰提到，未來屬於體育班的改革、健全各單項協會的發展，還要更加把勁，另外以全民體育為基礎的全新體育政策，還要靠大家來凝聚。

