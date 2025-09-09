MLB》韋伯優質先發、李政厚猛打賞開砲 巨人單場5轟擊垮響尾蛇

李政厚今日繳出猛打賞，包括2局下半敲出全壘打。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰響尾蛇的巨人，迎來雙方系列賽的首戰，靠著陣中強投韋伯（Logan Webb）繳出優質先發，以及韓籍好手李政厚猛打賞、團隊單場5轟的表現下，以11：5擊潰響尾蛇中止2連敗。

韋伯先是在2局上半因隊友守備誤事失掉3分，3局上又被擊出3支安打掉1分，不過打線在進攻端彌補回來，2、3兩局李政厚與史密斯（Dominic Smith）接連開砲扳平比數，尤其李政厚是自美國時間8月19日後再度敲出全壘打，本季已經敲出8轟。

請繼續往下閱讀...

Jung Hoo Lee golfs a two-run homer OUTTA HERE! pic.twitter.com/QvRdyfGm2N — MLB （@MLB） September 9, 2025

比賽來到6局下半，巨人打線火力全開，李政厚在一二壘有人的情況下觸擊形成內野安打攻占滿壘，隨後考斯（Christian Koss）與貝利（Patrick Bailey）分別敲出二壘安打與高飛犧牲打超前比分，輪回到第1棒的拉莫斯（Heliot Ramos）也加入戰局，相中93英里（約149.7公里）伸卡球，一棒扛出中右外野、擊球距離435英尺的兩分砲，幫助球隊灌進5分大局。

落後的響尾蛇雖然在8局上半，靠著莫雷諾（Gabriel Moreno）的陽春砲追回1分，但巨人在7、8局下，查普曼（Matt Chapman）、貝利分別開轟持續拉開分差，最終球隊靠著強大的火力輸出下，擊敗響尾蛇拿下勝利。

巨人本場投打兩端都有亮眼表現，先發投手韋伯主投6局，被敲5支安打失掉1分自責分，送出7次三振與2次保送，以優質先發之姿拿下本季第14勝。打擊部分，本場有全壘打表現的李政厚4打數敲出3支安打，並有2分打點進帳。

中止連敗後，巨人目前戰績來到73勝71敗，距離國聯外卡第3的大都會有3場勝差，想要前進季後賽仍有機會，另外響尾蛇也以72勝73敗排在第6，依舊在努力往季後賽邁進。

Logan Webb records his first career 200-strikeout season pic.twitter.com/s9po4vM1xc — SF Giants on NBCS （@NBCSGiants） September 9, 2025

韋伯先發6局失掉1分自責分，繳出優質先發。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法