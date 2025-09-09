晴時多雲

運動部》落實全民運動概念 李洋上任後最想做的第一件事曝光

2025/09/09 12:49

「運動部揭牌暨部長布達典禮」9日舉行，首任部長李洋（中）的家人也到場同享榮耀。（記者廖振輝攝）「運動部揭牌暨部長布達典禮」9日舉行，首任部長李洋（中）的家人也到場同享榮耀。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部今正式掛牌上路，羽球奧運金牌李洋走馬上任，受訪時被問到上任後最想做的第一件事情為何？他幽默地笑說：「我希望部內每位員工每天都能運動30分鐘。」即便總統賴清德、行政院長卓榮泰都背書，看好他能帶著拚戰奧運的精神，帶領運動部前進，但他也不諱言，當部長和拿奧運金牌都一樣困難，他會按部就班做好每件事情，若有做不好的地方也歡迎大家監督他。

提及當初接任運動部長的心路歷程，李洋坦言，自己思考許久也和家人討論過，畢竟過往家族內沒有人有這樣的經歷，但他還是希望能夠為台灣體育盡一份心力，「原本想要捐救護車，後來想到更好的地方是捐助運動員。」他也提到，自己過去曾贊助其他年輕運動員，而其中又以18歲至24歲這階段的選手最為辛苦，他希望能落實基層培育這一塊，讓更多運動員受到保障。

至於上任後最想做的事情，李洋笑說：「希望部內同仁每天運動30分鐘。」他坦言，當部長和拿奧運金牌一樣都具有挑戰性，即便過去大家可能對他的不看好，但也感謝他們，「我會盡量做，按部就班做好，兼顧競技運動同時也推動全民運動 ，若做不好歡迎大家來監督我。」

近期體育班議題的部分，李洋透露，已經和教育部開會討論，「上禮拜已經拜會過教育部長，討論過體育班的議題，自己從國小到高中都是體育班，該如何把這議題和全民運動結合，這都是息息相關。」

