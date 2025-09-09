U18世界盃》巴拿馬賞中國5連敗 美國隊「扣倒」澳洲狂收5連勝

巴拿馬擊敗中國隊。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界盃B組小組賽，巴拿馬今天全場敲13安，最後以12比5擊敗中國隊，賞給中國小組賽5戰全敗。中國隊將打第7至12名的排名賽，巴拿馬在分組以2勝3敗成績，將視晚間台灣隊與德國之戰來決定是否晉級6強超級循環賽。

巴拿馬全場13安中，卡特肖爾（William Cutshall）單場4安4打點，門德斯（Daniel Méndez）、李維拉（Luis Rivera）各有2安2打點。

中國隊打者陳浩楠在4局下轟出陽春砲，同時也是中國隊本屆賽會首發全壘打。中國隊7局下一舉攻進4分，但無奈分差過大，中國隊仍吞下小組賽5連敗；中國隊全場也有11安，但全場2次守備失誤，讓自家投手群多了4分非自責分。

此外，美國隊今天稍早以11比1大勝澳洲，提前6局把對手「扣倒」。美國隊收小組賽5連勝，將帶著2勝0敗的成績晉級超級循環賽。

而台灣隊在小組賽3勝1敗之姿確定晉級超級循環賽，為了避免帶2敗晉級超級循環賽，今晚面對戰績2勝2敗的德國隊，台灣隊仍要全力求勝。

美國隊狂收5連勝。（取自WBSC官網）

